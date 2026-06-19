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Fajardo pide a Cepeda y De la Espriella evitar que Colombia dé “el paso hacia la destrucción”
A pocas horas de la segunda vuelta, Sergio Fajardo aseguró que Colombia llega a las urnas marcada por el miedo, la confrontación y la incertidumbre sobre el futuro del país.
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dsifontes
El excandidato presidencial advirtió sobre los riesgos de la polarización política y pidió a las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella promover el diálogo y la sensatez tras las elecciones.
Colprensa
Colprensa
Viernes, 19 de Junio de 2026

Con un llamado de atención a las campañas de Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, el excandidato presidencial Sergio Fajardo presentó un análisis de las elecciones de segunda vuelta de este domingo.

Fajardo hizo una invitación a que las dos campañas eviten dar el paso hacia la destrucción, en medio de esta fuerte polarización que se vive en el país entre la derecha y la izquierda colombiana por ganar la Casa de Nariño.

“Quiero convocar, gane quien gane, a las personas sensatas y justas que hay en cada campaña para que con su fuerza ayuden a impedir que demos el paso que falta para la destrucción”, dijo.

Incluso, el ex gobernador de Antioquia se ofreció para “seguir aportando a tender los puentes necesarios para no dejarnos sepultar por la desesperanza que nos acecha”.

Puede leer: Defensa de Uribe estudia acciones legales contra fiscal que llamó a indagatoria al expresidente

A pocas horas de la apertura de las urnas para elegir el próximo presidente, Fajardo cuestionó que este proceso electoral se llevará a cabo en medio de “miedo, rabias y dividida hasta en lo más profundo”.

Señaló como estas campañas presidenciales se llevaron sin debates, llena de agresiones, falsedades, montajes, tergiversaciones, trampas e insultos.

A esto se suma, según Fajardo, como el país se dejó arrasar por la confrontación y de ver al otro como enemigo, lo cual mantiene a Colombia en una polarización donde “los enemigos enfrentados se ubicaron en la comodidad y la superioridad moral de sus trincheras, despreciaron el respeto y la empatía e hicieron de los insultos y la humillación del diferente la expresión de valentía”.

De cara al futuro, Fajardo insiste en que actualmente hay millones de colombianos con miedo a perder y miedo a lo que se viene, porque “gane quien gane, no sabemos cómo vamos a amanecer el lunes 22 de junio”.

En ese sentido, hace un llamado al diálogo y “seguir reivindicando la voz de quienes se atreven a romper con la polarización y que no se rinden. La voz de los sin tribu”.

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