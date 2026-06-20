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Gobierno ordena cierre inmediato de fronteras terrestres y fluviales por elecciones
La modificación del decreto obligó a la aplicación inmediata de una nueva medida en la frontera.
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valents2121
Cierre de frontera.
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Sábado, 20 de Junio de 2026

El Gobierno Nacional modificó el horario del cierre temporal de las fronteras terrestres y fluviales con ocasión de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y ordenó adelantar el inicio de la medida.

A través del Decreto 0631 del 20 de junio de 2026, se estableció que el cierre de los pasos fronterizos autorizados comenzará desde las 6:00 a. m. de este sábado 20 de junio, "o desde la publicación del acto administrativo en el Diario Oficial", reemplazando el horario contemplado en el decreto expedido días atrás.

La restricción permanecerá vigente hasta las 6:00 a. m. del lunes 22 de junio. Durante ese periodo se limitará el tránsito de viajeros por los pasos fronterizos terrestres y fluviales autorizados, mientras las autoridades reforzarán los controles migratorios como parte del Plan Democracia 2026 para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del domingo 21 de junio.

 

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