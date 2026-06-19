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Colombia presentó nota de protesta a Argentina por declaraciones de Javier Milei de cara a las elecciones
El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró impropio que una autoridad extranjera intervenga en el marco electoral del país.
Authored by
cesarmuñoz
Milei y Petro
Colprensa
Colprensa
Viernes, 19 de Junio de 2026

Colombia presentó este viernes nota de protesta ante Argentina por las declaraciones en redes sociales del presidente de ese país, Javier Milei, donde expresó su respaldo directo a la campaña de Abelardo de la Espriella, para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

La Cancillería calificó de "impropia" cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera en un asunto que "compete exclusivamente al pueblo colombiano". El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que estos pronunciamientos desconocen el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre Estados durante un proceso electoral.

"Resultan igualmente inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de una comunicación, respecto a un candidato o cualquier colombiana y colombiano. Estas manifestaciones afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas", señaló un mensaje oficial.

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El Gobierno recordó que el 5 de junio ya había expresado su profunda preocupación y rechazo ante cualquier pronunciamiento de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, llamado que fue transmitido a misiones diplomáticas y organizaciones internacionales mediante Nota Verbal. Colombia reiteró la fortaleza de sus instituciones y la capacidad de su pueblo para decidir libremente su destino político "sin interferencias externas y con sujeción al Estado de derecho".

La Cancillería citó el principio de no intervención consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en la Resolución 2625 de la ONU, así como el artículo 9 de la Constitución Política colombiana, que fundamenta las relaciones exteriores en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional.

"Colombia reitera que ninguna autoridad extranjera debe intentar incidir, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores, favorecer o perjudicar a alguna de las campañas participantes, ni condicionar el futuro de las relaciones bilaterales al resultado de una contienda electoral interna", expresó.

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