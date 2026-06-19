Colombia presentó nota de protesta a Argentina por declaraciones de Javier Milei de cara a las elecciones

Colombia presentó este viernes nota de protesta ante Argentina por las declaraciones en redes sociales del presidente de ese país, Javier Milei, donde expresó su respaldo directo a la campaña de Abelardo de la Espriella, para la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.



La Cancillería calificó de "impropia" cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera en un asunto que "compete exclusivamente al pueblo colombiano". El Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que estos pronunciamientos desconocen el deber de prudencia, responsabilidad y respeto mutuo que debe orientar las relaciones entre Estados durante un proceso electoral.



"Resultan igualmente inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas en el marco de una comunicación, respecto a un candidato o cualquier colombiana y colombiano. Estas manifestaciones afectan el clima de respeto que debe regir el relacionamiento bilateral y desconocen la dignidad de las y los ciudadanos colombianos, con independencia de sus posiciones políticas", señaló un mensaje oficial.

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El Gobierno recordó que el 5 de junio ya había expresado su profunda preocupación y rechazo ante cualquier pronunciamiento de actores extranjeros dirigido a favorecer o perjudicar candidaturas, llamado que fue transmitido a misiones diplomáticas y organizaciones internacionales mediante Nota Verbal. Colombia reiteró la fortaleza de sus instituciones y la capacidad de su pueblo para decidir libremente su destino político "sin interferencias externas y con sujeción al Estado de derecho".



La Cancillería citó el principio de no intervención consagrado en el artículo 19 de la Carta de la OEA y en la Resolución 2625 de la ONU, así como el artículo 9 de la Constitución Política colombiana, que fundamenta las relaciones exteriores en la soberanía nacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional.



"Colombia reitera que ninguna autoridad extranjera debe intentar incidir, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores, favorecer o perjudicar a alguna de las campañas participantes, ni condicionar el futuro de las relaciones bilaterales al resultado de una contienda electoral interna", expresó.

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