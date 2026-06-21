Así fueron las seis segundas vueltas que definieron la presidencia desde 1994

Cuatro de las seis vueltas presidenciales disputadas en Colombia desde 1994 se definieron por márgenes inferiores al millón de votos. La estrechez electoral ha sido la norma predominante en las definiciones desde que el artículo 190 de la Constitución de 1991 introdujo la segunda vuelta presidencial como mecanismo para garantizar que el jefe de Estado llegara a la Casa de Nariño con el respaldo de más de la mitad de los votos.

Desde su entrada en vigor, el país ha celebrado seis elecciones a dos vueltas: 1994, 1998, 2010, 2014, 2018 y 2022; mientras que en 2002 y 2006, Álvaro Uribe Vélez ganó en primera vuelta con el 54,5% y el 62,3%, respectivamente.

La primera segunda vuelta de la historia colombiana, en 1994, fue también la más estrecha de las seis. Ernesto Samper, del Partido Liberal, se impuso con 3.733.366 votos (50,26%) frente a los 3.576.781 (48,15%) de Andrés Pastrana, del Partido Conservador, una diferencia de apenas 156.585 votos.

El resultado dejó a Samper apenas por encima del umbral de mayoría absoluta, lo que demostró que el nuevo mecanismo no garantizaba por sí mismo definiciones holgadas.

Cuatro años después, en 1998, Pastrana logró revertir su derrota. Venció a Horacio Serpa, del Partido Liberal, con 6.114.752 votos (50,39%) contra 5.658.518 (46,53%), una diferencia de 456.234 votos. Aunque el margen casi triplicó al de 1994, el porcentaje de Pastrana se mantuvo prácticamente idéntico al de Samper cuatro años atrás, apenas superior al 50%.

Tras los dos períodos de Uribe sin necesidad de segunda vuelta, el mecanismo volvió a activarse en 2010 con el resultado más desigual de toda la serie. Juan Manuel Santos derrotó a Antanas Mockus con 9.004.221 votos (69,05%) frente a 3.588.819 (27,52%), una diferencia de 5.415.402 votos.

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Esa amplitud no se repitió en 2014, cuando Santos buscó la reelección. Su margen sobre Óscar Iván Zuluaga, ya bajo la candidatura del recién creado Centro Democrático, se redujo a 911.985 votos, con 7.816.986 (50,95%) contra 6.905.001 (45%). La caída de más de cuatro millones de votos de diferencia respecto a 2010, pese a tratarse del mismo presidente buscando la reelección, tuvo que ver con que Santos ya no tenía el apoyo del uribismo por llevar la bandera de los diálogos de paz con las Farc.

En 2018, Iván Duque se impuso a Gustavo Petro con 10.398.689 votos (54,03%) frente a 8.040.449 (41,77%), una diferencia de 2.358.240 votos. Fue la primera vez que un candidato de izquierda llegaba a una segunda vuelta presidencial superando los ocho millones de votos, un volumen que ningún contendor de esa orientación política había alcanzado antes.

La definición de 2022 cerró la serie con la victoria de Petro sobre Rodolfo Hernández: 11.291.986 votos (50,44%) contra 10.580.412 (47,31%), una diferencia de 711.574 votos.

En términos porcentuales, el rango de votación del ganador ha oscilado entre el 50,26% de Samper en 1994 —el más bajo de la serie y apenas por encima de la mayoría absoluta— y el 69% de Santos en 2010. El resto de los ganadores se ubicó en una franja estrecha, entre el 50% y el 55%.

Solo dos remontadas

De las seis segundas vueltas presidenciales celebradas bajo la Constitución de 1991, solo en dos ocasiones el candidato que llegó en segundo lugar tras la primera vuelta logró revertir el resultado y ganar la presidencia: 1998 y 2014.

En ambos casos, el candidato que partió en desventaja no solo remontó, sino que llegó a la segunda vuelta con una diferencia mínima respecto al líder de la primera ronda.

En 1998, Horacio Serpa, del Partido Liberal, encabezó la primera vuelta con 3.647.007 votos, por encima de los 3.613.278 de Andrés Pastrana. La diferencia entre ambos fue de apenas 33.729 votos, la más estrecha entre las dos primeras vueltas que antecedieron a una remontada.

Pese a esa ventaja inicial, Pastrana se impuso en la segunda vuelta con 6.114.752 votos frente a 5.658.518 de Serpa, invirtiendo el resultado y ganando la presidencia por 456.234 votos.

El caso de 2014 replicó el mismo patrón 16 años después. Óscar Iván Zuluaga lideró la primera vuelta con 3.759.971 votos, superando a Juan Manuel Santos, que entonces buscaba la reelección, con 3.301.815 votos.

La diferencia de 458.156 votos entre ambos en la primera ronda fue ligeramente superior a la registrada en 1998, pero igualmente estrecha en términos relativos.

En la segunda vuelta, sin embargo, Santos remontó y se impuso con 7.816.986 votos frente a 6.905.001 de Zuluaga, una diferencia final de 911.985 votos a su favor.

Ambas remontadas comparten una característica: el candidato que perdió la primera vuelta logró en la segunda un crecimiento porcentual de votos muy superior al de su rival.

Serpa pasó de 3.647.007 a 5.658.518 votos entre ambas rondas, un incremento de 2.011.511 votos, mientras que Pastrana creció en 2.501.474 votos, de 3.613.278 a 6.114.752.

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En 2014, Santos aumentó su votación en 4.515.171 votos, de 3.301.815 a 7.816.986, frente a un crecimiento de 3.145.030 en el caso de Zuluaga, que pasó de 3.759.971 a 6.905.001.

En los dos casos, el ganador de la segunda vuelta logró sumar más votos nuevos que el candidato que había liderado la primera ronda, revirtiendo así la ventaja inicial.

Las elecciones entre 1970 y 1990

Antes de la Constitución de 1991, Colombia elegía presidente bajo un sistema de vuelta única. Para esta nota tomamos como referencia las votaciones entre 1970 y 1990.

Estas elecciones —enmarcadas en el Frente Nacional y su disolución progresiva— retratan un sistema bipartidista en transformación. La diferencia entre el primer y el segundo lugar osciló entre los 63.557 votos de 1970 y los 1.626.460 de 1986, un abanico que evidencia la creciente capacidad de los candidatos para consolidar mayorías robustas a medida que el país tomaba distancia del pacto que dividió el poder entre liberales y conservadores entre 1958 y 1974.

La elección más estrecha de toda la serie fue la de 1970. Misael Pastrana, del Partido Conservador, derrotó a Gustavo Rojas Pinilla, de la Alianza Nacional Popular (Anapo), por apenas 63.557 votos: 1.625.025 (41,2%) contra 1.561.468 (39,6%), en una polémica definición.

Este resultado, el más cerrado de las contiendas analizadas, reflejó en ese momento una fragmentación del electorado en cuatro fuerzas relevantes: el oficialismo conservador de Pastrana, una disidencia conservadora que lideraba Belisario Betancur, el liberalismo y la Anapo, un nuevo panorama frente al histórico patrón bipartidista.

En 1974 se produjo un salto cualitativo en la magnitud de las victorias. Alfonso López Michelsen, del Partido Liberal, obtuvo 2.929.719 votos (56,3%) frente a 1.634.879 (31,4%) de Álvaro Gómez Hurtado, del Partido Conservador, una diferencia de 1.294.840 votos.

Fue la primera elección del período en superar el millón de votos de diferencia, multiplicando por más de veinte el margen registrado cuatro años antes.

La contienda de 1978 marcó un retroceso hacia la estrechez electoral. Julio César Turbay, candidato liberal, venció a Belisario Betancur, del Partido Conservador, con 2.503.681 votos (49,3%) contra 2.366.620 (46,6%), una diferencia de 137.061 votos. Este resultado fue el segundo más ajustado, apenas por encima del de 1970.

En 1982, Betancur se impuso a Alfonso López Michelsen con 3.189.278 votos (46,75%) frente a 2.797.627 (41,01%), una diferencia de 391.651 votos. El resultado ubicó a esta elección en un punto intermedio de la serie, con un margen casi tres veces mayor al de 1978 pero todavía lejano a las diferencias millonarias que vendrían después.

La segunda mitad de la década de 1980 trajo consigo los mayores márgenes de victoria del período. En 1986, Virgilio Barco, del Partido Liberal, arrasó con 4.214.510 votos (58,7%) frente a 2.588.050 (36%) de Álvaro Gómez Hurtado, una diferencia de 1.626.460 votos: la más amplia de las seis elecciones analizadas.

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Barco superó con holgura la barrera del 58% del total de votos, un porcentaje no alcanzado por ningún otro candidato del período.

La elección de 1990, marcada por la violencia política y el asesinato de cuatro candidatos presidenciales —Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez—, produjo el segundo margen más amplio de la serie.

César Gaviria, del Partido Liberal, obtuvo 2.891.808 votos (47,81%) frente a 1.433.913 (23,71%) de Álvaro Gómez Hurtado, una diferencia de 1.457.895 votos. Pese a la crisis institucional y de seguridad que vivía el país, el resultado mantuvo el patrón de victorias contundentes que había caracterizado a la segunda mitad de la década.

El análisis global muestra que los márgenes de victoria tendieron a ampliarse con el tiempo, aunque con fluctuaciones. Mientras que las elecciones más ajustadas (1970 y 1978) se dieron en la primera mitad del período, las mayores ventajas (1974, 1986 y 1990) se agruparon en la segunda.

Esta evolución evidencia cómo, en el ocaso del Frente Nacional y tras su disolución, el liberalismo logró estructurar mayorías electorales más sólidas que el conservatismo.

En cuanto a los resultados por partido, el Liberal ganó cuatro de las seis elecciones (1974, 1978, 1986 y 1990), frente a dos victorias del Conservador (1970 y 1982).

Frente al escenario posterior a 1991 —caracterizado por las segundas vueltas y sus resultados cerrados—, el tramo 1970-1990 exhibe una oscilación extrema: desde el estrecho margen de 1970 hasta la distancia histórica de 1986, que superó el millón de sufragios.

Dicha volatilidad responde a la presencia o ausencia de terceras fuerzas; mientras la Anapo fragmentó el tablero en 1970, la década posterior vio una rígida polarización bipartidista que concentró casi la totalidad de los votos en las colectividades tradicionales.

¿Qué pasará hoy en la séptima definición de presidente a doble vuelta?

Tomado de El Colombiano.

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