Autoridades intervienen en la trocha La Playita de Villa del Rosario tras reportes de paso irregular de personas

Una situación irregular se reportó este domingo 21 de junio en el barrio La Parada, de Villa del Rosario, en la trocha conocida La Playita. Según versiones recolectadas en la zona, se estaba registrando el paso de personas entre Colombia y Venezuela.

De manera preliminar, se conoció que la situación se normalizó tras la llegada de miembros del Ejército, Policía Nacional y Migración Colombia, quienes retomaron el control del lugar.

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Personas que circulaban por el corredor, alertaron sobre la presunta presencia de hombres armados del lado venezolano que estarían controlando el tránsito. No obstante, esta información no se ha confirmado por parte de las autoridades.

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