La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Elecciones 2026
52141
Elecciones 2026
Autoridades intervienen en la trocha La Playita de Villa del Rosario tras reportes de paso irregular de personas
La seguridad en esta zona fronteriza fue reforzada de inmediato en medio de la jornada electoral.
Authored by
cesarmuñoz
La Playita, paso irregular en Villa del Rosario. 2026
La opinión
La Opinión
Domingo, 21 de Junio de 2026

Una situación irregular se reportó este domingo 21 de junio en el barrio La Parada, de Villa del Rosario, en la trocha conocida La Playita. Según versiones recolectadas en la zona, se estaba registrando el paso de personas entre Colombia y Venezuela.

De manera preliminar, se conoció que la situación se normalizó tras la llegada de miembros del Ejército, Policía Nacional y Migración Colombia, quienes retomaron el control del lugar.

Lea aquí: Abren las urnas en Cúcuta: así transcurre la jornada de segunda vuelta presidencial

Personas que circulaban por el corredor, alertaron sobre la presunta presencia de hombres armados del lado venezolano que estarían controlando el tránsito. No obstante, esta información no se ha confirmado por parte de las autoridades.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Iván Cepeda Castro, candidato presidencial por el Pacto Histórico y Alianza por la Vida/Foto: Cortesía
Iván Cepeda Castro, candidato presidencial por el Pacto Histórico y Alianza por la Vida/Foto: Cortesía
Iván Cepeda Castro: por un Norte de Santander digno
Orlando Carvajal
Michael Villamil. / Foto: cortesía
Michael Villamil. / Foto: cortesía
Ni siquiera lo dejaron reaccionar: familia de domiciliario asesinado en Cúcuta clama justicia
La Opinión
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo./Foto: Cortesía
Abelardo de la Espriella busca convertir la seguridad en motor de inversión para Norte de Santander
Orlando Carvajal