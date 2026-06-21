Gremios felicitan a Abelardo de la Espriella tras imponerse en el preconteo y piden unidad nacional

Luego de conocerse más del 99% de las mesas escrutadas, el preconteo realizado este domingo por la Registraduría da como ganador de la segunda vuelta presidencial al candidato de Salvación Nacional, Abelardo de La Espriella, por lo cual comenzaron a conocerse ya mensajes de felicitación, en especial desde los gremios y las organizaciones políticas.



“¡Qué viva Colombia! El sector financiero saluda y felicita al Presidente electo, @ABDELAESPRIELLA, y al Vicepresidente @jrestrp. Agradecemos el impecable trabajo de la @Registraduria, garante de la democracia de nuestro país”, manifestó el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón.



La Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) también felicitó a De la Espriella e hizo una invitación a la unidad y el respeto de la institucionalidad.

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“Hacemos un llamado a sumar acciones que contribuyan al fortalecimiento de la Nación, a todos los sectores del país a respetar los resultados oficiales y conteos; y a actuar con responsabilidad y contribuir a un ambiente de confianza, estabilidad y unidad nacional”



Por su parte, Camacol, el gremio que reúne al sector de la construcción, dijo: “Felicitamos a @ABDELAESPRIELLA por su elección como Presidente de Colombia y a su fórmula vicepresidencial @jrestrp. Los colombianos se pronunciaron. La masiva participación ciudadana y una jornada electoral en paz reafirman la fortaleza de nuestra democracia y la confianza en nuestras instituciones. Destacamos la gran labor de la Registraduría Nacional, de las autoridades electorales y de todos los ciudadanos que hicieron posible este proceso”.



La organización aseguró que trabajará con el nuevo Gobierno para impulsar la vivienda, el empleo, la inversión y el crecimiento.



Así mismo, la Federación Nacional de Departamentos, felicitó a De la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, por su victoria.



“Estamos listos para sumar esfuerzos y trabajar articuladamente en el fortalecimiento de la relación entre la Nación y los territorios, con el propósito de impulsar el desarrollo de nuestras regiones y el bienestar de los colombianos”, afirmaron.

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