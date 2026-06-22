Incautan arma traumática a integrante de la campaña de De la Espriella durante escrutinio en Medellín

Luego de conocerse los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales, que dieron como ganador al abogado Abelardo de la Espriella, las polémicas y los escándalos en el centro de eventos Plaza Mayor, de Medellín, han estado al orden del día. Entre ellas, que al integrante de la campaña del presidente electo le incautaron un arma traumática.

Desde la Policía Metropolitana informaron que, luego de las denuncias correspondientes, a esta persona de la campaña presidencial se le hizo la verificación correspondiente y, al encontrar que no tenía ningún permiso para su porte, esta arma le fue incautada.

La situación ocurrió luego de la denuncia hecha por abogados y personas que estaban vigilando el escrutinio, ante la polémica generada por la corta diferencia que dio como vencedor a de la Espriella por encima de Iván Cepeda, candidato del petrismo.

Luego de que le incautaran esta arma y se comprobara que era traumática, se le trasladó a una patrulla de la Policía y posteriormente se le impuso un comparendo, con base en el Código Nacional de Policía, de 933.816 pesos.

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Además, el arma quedó a disposición de la Policía Metropolitana, debido a que esta persona no pudo mostrar ninguna autorización que le permitiera su porte durante esta jornada electoral y más en el espacio donde se estaba haciendo la verificación de los votos.

A esta situación se le sumó la restricción de ingreso de personas a Plaza Mayor para vigilar el escrutinio que se estaba realizando y que generó una nueva discusión entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez.

Por un lado, el jefe de Estado indicó que esto se trataba de una vulneración al libre ejercicio de vigilancia electoral, mientras que tanto el mandatario como el gerente de Plaza Mayor, Ricardo Galindo, señalaron que todo se trató de una medida por parte de la Registraduría.

Destacaron que la decisión se tomó por parte de esta entidad ante la cantidad de personas que estaban entorpeciendo la labor electoral, en lugar de ejercer la respectiva vigilancia, y que ni desde el centro de eventos ni desde la alcaldía tenían que ver con la determinación.

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