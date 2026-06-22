Dólar cerró a la baja y llegó a mínimos de febrero de 2020 tras resultados presidenciales

El dólar reacciona a las elecciones presidenciales de Colombia, en las que el outsider Abelardo De La Espriella, sacó una ajustada victoria con más de 49% de los votos, frente a Iván Cepeda. El presidente electo, quien se ha mostrado abiertamente favorable al libre mercado, promete un giro en las políticas económicas del país.

La divisa cerró en $3.406,24, lo que representa una caída de $53,29 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.459,53. Es decir que el dólar se encuentra en estos momentos en niveles de principios de 2020. En lo que va de jornada se han realizado 1.230 transacciones por un monto de US$1.035 millones. Registró un nivel mínimo de $3.385 y un nivel máximo de $3.436.

Esta era una reacción esperada y que ya se vio cuando De La Espriella salió favorecido en la primera vuelta presidencial. Los mercados ven con optimismo su llegada a la Casa De Nariño el próximo 7 de agosto, de acuerdo con el preconteo de la Registraduría Nacional, dado que apuesta a una economía promercado.

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“El optimismo de los inversionistas responde a las propuestas del presidente electo de reactivar la exploración de petróleo y gas, autorizar el desarrollo de proyectos de fracking, fortalecer el gobierno corporativo de Ecopetrol y promover un entorno más favorable para la inversión y el crecimiento del sector energético”, señaló JP Tactical.

Por su parte, Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corficolombiana, señaló que, con base en los preconteos y los escrutinios preliminares, hay indicios suficientes para pensar que el resultado no cambiará. Agregó que uno de los principales retos del nuevo gobierno estará en las finanzas públicas.

Destacó que se espera un buen comportamiento en los mercados y que la tendencia estructural bajista del dólar continuará como ya venía viendo en lo que va de año.

Felipe Mendoza, analista de mercados de EBC Financial Group, aseguró que el trasfondo económico está marcado por una dualidad estructural. Por un lado, Colombia se posiciona entre los países con las tasas de interés reales más altas del mundo, lo que sirve como escudo de contención para el peso vía carry trade. Por el otro, el programa promercado de De La Espriella, enfocado en el crecimiento, la confianza empresarial y la rigurosidad fiscal junto a su fórmula José Manuel Restrepo, es visto con buenos ojos por los inversores. Sin embargo, la extrema polarización y el margen milimétrico del triunfo podrían encender alertas de corto plazo sobre la gobernabilidad.

“Desde mi punto de vista, el impacto económico conjunto plantea un reacomodo de portafolios donde la reducción de la prima de riesgo político compensa las dudas de gobernabilidad. En cuanto al efecto en la moneda, se espera una apertura muy volátil pero con un marcado sesgo hacia la apreciación de acuerdo a lo vivido en los resultados de primera vuelta hace semanas. El mercado cambiario podría asimilar la victoria de De la Espriella como amortiguación frente a la devaluación estructural, lo que podría impulsar al peso a ganar terreno frente al dólar en las próximas horas, buscando consolidar soportes más bajos a la espera de los datos comerciales y del PIB estadounidense a mitad de semana”, señaló.

En el contexto internacional, los inversionistas están atentos ya que pese a que concluyó la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán, hay amenazas del presidente Donald Trump de reactivar la guerra en Oriente Medio y el anuncio de Teherán de que había cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

Una declaración conjunta de los países mediadores, Qatar y Pakistán, indicaba que EE.UU. e Irán habían acordado una hoja de ruta hacia un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, lo que ofrece esperanzas de una resolución final de un conflicto que ha ensombrecido las perspectivas de las tasas de interés a nivel mundial.

Las partes acordaron un mecanismo para poner fin a los combates en Líbano y abrieron una línea de comunicación para ayudar a garantizar el paso seguro de los buques comerciales por el estrecho en disputa, según el comunicado.

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Precios del petróleo

Los precios del crudo caían el lunes después de que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmara que se habían logrado avances en las negociaciones con Irán y que el estrecho de Ormuz permanecía abierto.

Altos cargos estadounidenses e iraníes concluyeron en Suiza su primera ronda de negociaciones, según informaron los mediadores. La cita comenzó el domingo en el marco de un memorando de entendimiento alcanzado la semana pasada para prorrogar, al menos durante otros 60 días, el frágil alto el fuego vigente desde abril.

El brent cedía US$1,46, o 1,8%, a US$79,11el barril, tras subir a US$82,3 más temprano en la sesión debido a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reanudar la guerra contra Irán, así como al anuncio de Teherán de que había vuelto a cerrar el estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo West Texas Intermediate en Estados Unidos ganaban US$24 centavos, a US$76,84, a la espera del vencimiento del contrato más tarde en la sesión. El contrato de agosto, más activo, restaba US$57 centavos, o 0,8%, a US$75,28.

A las caídas de los precios se sumó la declaración del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araqchi, quien afirmó que su país logró exenciones para las exportaciones de petróleo y productos petroquímicos, la liberación de algunos activos congelados y la puesta en marcha de un plan de reconstrucción y desarrollo para Irán.

El analista de la UBS Giovanni Staunovo afirmó que Irán ha reanudado las exportaciones de su petróleo, que se vieron suspendidas más temprano en el mes debido al bloqueo naval estadounidense. "La 'liberación' de esos barriles supone un suministro adicional para el mercado", añadió.

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