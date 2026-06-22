Así fue como salvavidas rescataron a padre e hijo arrastrados por una corriente en Cartagena

El domingo 21 de junio del 2026 fue un día atípico para los colombianos ya que se realizaron las votaciones para elegir presidente, siendo Abelardo de La Espriella el electo por los ciudadanos.

Durante el día todo estuvo marcado por la jornada electoral; sin embargo, una familia decidió también visitar el mar y darse un chapuzón en uno de los turísticos sectores del corregimiento de La Boquilla.

Ocurrió en la tarde y todo marchaba con normalidad hasta que apareció una fuerte corriente y comenzó a arrastrar a un hombre y a su hijo. Los salvavidas José Luis Rengifo y Edwin Cabarcas estaban en la zona y se percataron de la emergencia.

También estaban cerca varios jóvenes que se dedican al alquiler de flotadores y tablas de surf y decidieron ayudar a los salvavidas con el rescate. Padre e hijo imploraban por sus vidas y luchaban contra todas sus fuerzas con la llamada corriente de retorno.

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Fueron minutos de angustia mientras, en la orilla de playa, decenas de personas esperaban un rescate milagroso y así ocurrió. Padre e hijo fueron sacados a la orilla y atendidos por los salvavidas para confirmar su estado de salud.

Salvavidas invitan a ir a playa con responsabilidad y mucho cuidado

Los salvavidas informaron que durante la mañana y tarde de ese día el mar presentó olas y corrientes fuertes en toda la costa de Cartagena porque lo que siempre estuvieron vigilando cada espacio y orientando a los bañistas a usar las playas de manera responsable y segura.

Cabe mencionar que el pasado viernes 29 de mayo el joven Jhaider Samuel Garizao Vásquez se ahogó en una playa de Bocagrande. Con el joven atlanticense ya son cinco las personas que han muerto por inmersión en el mar de Cartagena en lo que va del año. Los hechos fueron en Tierrabomba, La Boquilla, Bocagrande, Manzanillo del Mar y El Laguito.