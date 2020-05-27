¿A cuáles países se están mudando las fortunas de los millonarios en el mundo?

Henley & Partners reveló su más reciente informe sobre la migración de los patrimonios privados en 2026. El estudio mostró que los principales líderes mundiales en movilidad de la riqueza son Singapur, Nueva Zelanda y las Islas Caimán, con puntuaciones de 79,5, 75,8 y 74,3 puntos, respectivamente. En América Latina, los países que más se destacan son Uruguay, Panamá y Costa Rica, con calificaciones de 71,8, 71,5 y 70,2 puntos sobre 100.

En el listado también aparecen otras jurisdicciones relevantes como Chipre (73,5 puntos), Países Bajos (72,8), Portugal (72,5), Italia (72,3) y Bermudas (72). A continuación se ubica Uruguay, que ocupa la novena posición a nivel mundial. Le siguen Letonia (71,7 puntos) y Panamá. El ranking lo completan Hong Kong (71,2), Suiza (70,8), Grecia (70,5), Costa Rica (70,2) y, finalmente, Mónaco (70).

El informe señala que estas jurisdicciones han logrado un posicionamiento estructural sólido para la movilidad de la riqueza, sustentado en factores como la competitividad política, el acceso para los inversionistas, la calidad institucional, la resiliencia económica y las oportunidades de diversificación internacional.

“En consecuencia, la inclusión refleja una combinación de competitividad estructural, relevancia en el mercado, demanda de los inversionistas y tendencias observadas en la movilidad de la riqueza. No debe interpretarse como una clasificación de las jurisdicciones con mayor puntuación ni como una medida de las entradas o salidas reales de millonarios”, se lee en el documento.

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Juerg Steffen, director ejecutivo de la entidad, aseguró que el auge de la migración global, el emprendimiento internacional y la riqueza transfronteriza ha facilitado que familias y personas con alto patrimonio puedan elegir con mayor libertad dónde vivir, invertir y desarrollar sus actividades económicas.

El directivo destacó la importancia de comprender los factores que influyen en estas decisiones, pues “la movilidad de la riqueza ya no es un fenómeno marginal que afecta a un pequeño número de familias adineradas. Ahora es un aspecto significativo de la economía y una consideración estratégica para los países que buscan fortalecer su competitividad en un mundo más interconectado”.

Steffen agregó que las familias de altos ingresos están adaptándose a un entorno cada vez más cambiante, marcado por la incertidumbre política, las modificaciones regulatorias y la fragmentación económica. “Están creando cada vez más lo que podría describirse como carteras soberanas, combinando derechos de residencia, opciones de ciudadanía, intereses comerciales y activos en múltiples jurisdicciones para lograr una mayor resiliencia, flexibilidad y capacidad de elección”, afirmó.

Según el ejecutivo, las personas ya no dependen de una sola jurisdicción para gestionar su patrimonio. Por el contrario, cada vez es más común que diversifiquen sus lugares de residencia, inversiones y negocios como una estrategia de largo plazo orientada a ampliar oportunidades y reducir riesgos. “Esta es la cartera soberana en la práctica: no un reemplazo de una sola jurisdicción, sino una diversificación deliberada del acceso, las oportunidades y la seguridad en varias de ellas”, explicó.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el creciente protagonismo de la región mediterránea. Italia, por ejemplo, ofrece un impuesto fijo sobre los ingresos obtenidos en el exterior durante un período de 15 años. Además, no aplica un impuesto al patrimonio y cuenta con mecanismos de protección para los derechos adquiridos, elementos que fortalecen su atractivo para los grandes patrimonios.

Asimismo, el interés por Italia ha aumentado entre ciudadanos y residentes del Reino Unido tras las recientes reformas aplicadas a los regímenes para no domiciliados. De igual forma, destinos como Grecia y Suiza continúan captando la atención de inversionistas y familias adineradas como alternativas europeas, especialmente en un contexto en el que otros programas de residencia e incentivos tributarios han perdido competitividad o han sido eliminados.

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Más allá de los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita se ha consolidado como uno de los nuevos protagonistas en la atracción de capital internacional. Esto ha sido posible gracias a la estrategia Visión 2030, las iniciativas de diversificación económica y el retorno de riqueza de origen saudí. En paralelo, Catar, Baréin y Omán también están ampliando sus propuestas para atraer inversionistas, en un entorno de creciente competencia global por el capital y el talento con movilidad internacional, según explicó Steffen.

Por su parte, Néstor Cardozo, analista financiero y magíster en Economía, aseguró que Uruguay, Panamá y Costa Rica comparten varios atributos fundamentales para atraer riqueza internacional. Entre ellos se encuentran una mayor estabilidad política e institucional, la inversión en educación y capital humano, esquemas tributarios favorables para la inversión y la preservación del patrimonio, así como una marcada apertura comercial.

En cuanto a las naciones que encabezan el ranking global, Cardozo explicó que Singapur, Nueva Zelanda y las Islas Caimán destacan por ofrecer altos niveles de seguridad jurídica, estabilidad institucional y entornos predecibles para la inversión. “El Estado de derecho permite que los inversionistas operen con confianza en ambientes transparentes y previsibles. También existe una elevada inversión en capital humano”, afirmó.

Tomado de La República.

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