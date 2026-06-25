Exportaciones de vehículos colombianos se dispararon 191% en el arranque de 2026

La apuesta por la reindustrialización comienza a rendir dividendos en el sector automotor. Colombia exportó 7.613 unidades de automóviles y buses durante los primeros cuatro meses de 2026, una cifra que representa un alza del 191% frente al mismo periodo del año anterior, según un análisis divulgado hoy por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).



En términos de valor, las ventas externas alcanzaron 98,4 millones de dólares, con un incremento del 100,2%. Este desempeño no es aislado: la fabricación de vehículos y sus motores creció un 48,6% en el mismo lapso, mientras que el empleo del sector aumentó un 11,2%, lo que indica una expansión tanto de la capacidad productiva como de la generación de empleo formal.

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La ministra MinCIT, Diana Morales, atribuyó estos resultados a la política de reindustrialización impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.



"La política de reindustrialización del Gobierno del presidente Gustavo Petro buscó ampliar las capacidades productivas del país mediante instrumentos de política pública orientados a estimular la inversión, promover el desarrollo industrial y favorecer una mayor sofisticación de la estructura productiva", afirmó.



Morales destacó que el crecimiento simultáneo de exportaciones, producción y empleo "constituye una señal relevante de la forma en que esos instrumentos se traducen en una mayor capacidad manufacturera, en el fortalecimiento de las cadenas de valor y en una inserción más sólida en los mercados internacionales".

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Los principales compradores de vehículos colombianos fueron México, Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela. A nivel nacional, Antioquia, Risaralda y Cundinamarca concentraron el origen de estas exportaciones.



El desempeño del sector se sustenta en tres pilares de política pública: el fortalecimiento del Instrumento Arancelario para el Mejoramiento Automotor (IAMAS), diseñado para impulsar la producción nacional; la reactivación del Certificado de Reembolso Tributario (CERT), que devuelve una parte de los impuestos asociados a los procesos productivos para incentivar las exportaciones, y medidas arancelarias orientadas a proteger la industria local.



La ministra Morales subrayó el rol estratégico del sector, al sostener que "la industria automotriz ocupa un lugar estratégico dentro de la política de reindustrialización por su capacidad para articular una amplia red de proveedores y actividades manufactureras, integrar cadenas de valor e incorporar conocimiento, tecnología e innovación a los procesos productivos", señaló.



Según la funcionaria, el fortalecimiento de esta industria "amplía la base manufacturera del país, dinamiza múltiples actividades económicas y crea mejores condiciones para diversificar la oferta exportable colombiana y consolidar una inserción internacional de mayor valor agregado".



Los datos posicionan al sector automotor como uno de los principales motores de la recuperación industrial colombiana en 2026, con un crecimiento que supera ampliamente el ritmo de otras ramas manufactureras del país.

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