Las motos de alto cilindraje más vendidas en Colombia durante 2026

Las motos son, quizás, uno de los juguetes predilectos entre adultos aficionados a la velocidad o a la aventura. En el segmento de alto cilindraje, por encima de 700 centímetros cúbicos, un grupo de marcas ofrecen máquinas que llevan la experiencia al siguiente nivel.

Aquí se presentan la líneas más vendidas (entre enero y mayo de 2026) por cada uno de los 11 sellos que, según un rastreo de este diario, tienen alto cilindraje en su portafolio. Si bien no es un segmento enfocado en la alta rotación y en los grandes volúmenes, se puede observar un crecimiento a doble dígito entre aquellas que poseen base comparable con 2025. Casi 900 motocicletas entregadas, todas por encima de los $63 millones, son datos que hablan de la fortaleza del mercado.

Honda

La línea más vendida por Honda es la ADV 750, con 255 unidades matriculadas. Se trata de una motocicleta de categoría Adventure, dirigida a usuarios que buscan versatilidad para desplazamientos urbanos y viajes de media y larga distancia, gracias a una posición de manejo cómoda y capacidades para recorrer distintos tipos de terreno. Su cilindraje es de 745 cc.

Yamaha

La más vendida por Yamaha es la MT-09, con 230 unidades. Clasificada dentro del segmento Roadster, está enfocada en motociclistas que privilegian el desempeño deportivo en carretera y ciudad, combinando altas prestaciones con una posición de conducción más cómoda que una motocicleta deportiva tradicional. Su cilindraje es de 890 cc.

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BMW

La F 900 R es la preferida en BMW y el mercado ha recibido 133 motocicletas en los primeros cinco meses del año. También pertenece a la categoría Roadster y está orientada a usuarios que buscan una motocicleta premium para un manejo dinámico en asfalto, con un equilibrio entre deportividad y confort. Su cilindraje es de 895 cc.

Suzuki

La V-Strom 800 es la más vendida por Suzuki, con 127 unidades. Este modelo pertenece al segmento Adventure y tiene como público objetivo a los viajeros y aficionados al motociclismo de aventura que requieren una motocicleta apta tanto para carretera como para recorridos fuera del pavimento. Su cilindraje es de 776 cc.

Kawasaki

En el caso de Kawasaki, la referencia más vendida fue la Z900, con 34 unidades. Se trata de una Roadster, diseñada para conductores que buscan una motocicleta de alto desempeño para uso deportivo en carretera, con un estilo agresivo y gran capacidad de aceleración. Su cilindraje es de 948 cc.

Ducati

La Scrambler Icon es, hasta ahora, la más vendida por Ducati y registró 33 unidades comercializadas. Como su nombre lo indica, pertenece a la categoría Scrambler, un segmento dirigido a motociclistas que priorizan el diseño clásico y la conducción recreativa, con capacidad para afrontar caminos destapados ligeros sin llegar a ser una motocicleta de aventura. Su cilindraje es de 803 cc.

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KTM

Por su parte, la Duke 990 alcanzó 29 unidades y es la línea más demanda entre la cartera de KTM. Es una motocicleta Naked, orientada a usuarios que buscan una experiencia deportiva, ágil y de altas prestaciones, especialmente para conducción en carretera y recorridos urbanos. Su cilindraje es de 950 cc.

Harley Davidson

En el segmento de las motocicletas tipo Cruiser, la referencia líder para Harley-Davidson es FLFB Fat Boy, con 24 unidades vendidas. Este modelo está dirigido a un público que privilegia la conducción relajada, los viajes por carretera y una experiencia de manejo basada en el alto torque y el diseño clásico de la marca estadounidense. Su cilindraje es de 1.923 cc.

Husqvarna

La Husqvarna Norden 901 Expedition sumó 16 unidades. Se trata de una motocicleta Adventure desarrollada para expediciones y viajes de largo recorrido, enfocada en usuarios que combinan recorridos sobre asfalto con trayectos fuera de carretera. Su cilindraje es de 889 cc.

Triumph

En décimo lugar aparece la Triumph Tiger 900 Rally Pro, con 11 unidades comercializadas. También pertenece al segmento Adventure y está concebida para motociclistas con un perfil viajero, especialmente aquellos que buscan un mayor desempeño en rutas destapadas y travesías de larga distancia. Su cilindraje es de 888 cc.

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MV Augusta

El listado lo completa la MV Agusta Brutale 800 RR, con tres unidades vendidas. Esta motocicleta hace parte de la categoría Naked y está dirigida a un público de alto poder adquisitivo que busca exclusividad, diseño italiano y prestaciones deportivas en una motocicleta de producción limitada. Su cilindraje es de 798 cc.

La oferta de las motos en alto cilindraje tiene marcadas las banderas de Japón y Europa. Hay que resaltar que Honda, Yamaha, Kawasaki y Suzuki son originarias de tierras niponas y sus sellos llevan años posicionándose por el poder y la alta confiabilidad de sus desarrollos.

Desde Europa hay sellos que también han llegado a convertirse en aspiracionales entre los amantes de las dos ruedas: BMW (Alemania), Ducati (Italia), KTM (Austria), Husqvarna (Suecia), Triumph (Reino Unido) y MV Augusta (Italia), también atraen público con fuerza.

Tomado de La República

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