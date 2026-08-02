Rodrigo Contreras dio triunfo a Millonarios ante Junior en el Romelio Martínez

Rodrigo Contreras dio el triunfo a Millonarios o-1 frente a Junior de Barranquilla en el estadio Romero Martínez en partido disputado este sábado 1 de agosto y válido por la segunda fecha del Torneo Finalización del de la Liga BetPlay Dimayor.

El único gol del equipo capitalino llegó por intermedio de Rodrigo Contreras en el minuto 90+1.

Los primeros 10 minutos Junior mantuvo la pelota en su poder, pero no le creaba peligro a Millonarios en la defensa, que se paraba bien en el fondo y lograba contener las esporádicas llegadas del cuadro tiburón.

A los 11 minutos el Millonarios tuvo una pelota que tejió bien desde atrás y le metieron un pase al costado derecho a Jhomier Guerrero dentro del área, que remató al arco, pero el arquero Mauro Silveira estuvo atento y logró controlar el balón.

Millonarios volvió a acercarse a los predios del arco defendido por Mauro Silveira, cuando llevaron una pelota por el costado izquierdo. La pelota se la dejaron a Rodrigo Contreras fuera del área, este remató, pero a las manos del arquero del conjunto rojiblanco.

Lea aquí: ¿Qué le espera a Luis Díaz en el Bayern Múnich? Estos serán sus grandes retos

La primera llegada clara de Junior al área de Millonarios fue al minuto 32, cuando Luis Fernando Muriel logró recuperar una pelota cerca del área. Le puso un pase a Cristian Barrios quien se metió al área chica, dejó a un rival y cuando iba a rematar, salió de arquero Javier Burrai y controló el esférico.

A los 43 minutos, Junior se volvió a aproximar en una jugada colectiva que hizo por el costado derecho y luego se fue por el Centro. La pelota le quedó a Luis Fernando Muriel, quien eludió a dos rivales. La pelota se le fue hacia atrás. Hizo un taco y el arquero Javier Burrai estaba atento para controlar la pelota que iba camino de la red.

Millonarios fue más efectivo y por eso se llevó el triunfo

Para el segundo tiempo, los equipos Junior y Millonarios no tuvieron cambios y continuaron con los mismos 11 jugadores con los que arrancaron el partido.

A los 47 minutos Junior tuvo una salida por el costado izquierdo con el lateral Yeison Suárez, quien centró el área chica, el arquero Javier Burrai rechazó el balón. Le quedó Luis Fernando Muriel, quien remató de zurda, pero desviado del arco de Millonarios.

A los 55 minutos nuevamente Junior volvió a aproximarse cerca del área de Millonarios cuando una jugada rápida saliendo desde el fondo parece que yo se la puso a Cristian Barrios por el costado derecho. Este llegó al área grande. Un centro atrás le quedó a Bryan Castrillón, quien remató al arco, pero por encima del horizontal.

A los 60 minutos Junior hizo tres cambios. Mandó a la cancha a Guillermo Paiva por Francisco Fydriszewski, Fabián Ángel por Juan David Ríos y Joel Canchimbo por Cristian Barrios.

Millonarios se fue arriba en el marcador al minuto 90+1 cuando la pelota le quedó a Rodrigo Contreras dentro del área entre dos rivales, remató de zurda al arco y se la emitió al portero Mauro Silveira por la mano derecha para poner el 0-1 a favor del equipo capitalino.

Fue la segunda derrota de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay y el primer triunfo de Millonarios en el Torneo Finalización.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .