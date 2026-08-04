General (r) Alejandro Barrera asumirá la dirección de la Policía Nacional por designación de De la Espriella

El presidente entrante Abelardo de la Espriella designó este martes desde Barranquilla al general (r) Alejandro Barrera como el próximo director de la Policía Nacional.

“He decidido reintegrar al general Alejandro Barrera para que sea nuestro próximo director general de la Policía. Haré lo propio con el general Norberto Mujica, quien será el subdirector”, indicó el mandatario, añadiendo que el general (r) Norberto Mujica será el subdirector de la institución.

Los generales (r) Jesús Alejandro Barrera Peña y Norberto Mujica Jaime asumirán la cúpula de la Policía Nacional en el gobierno de Abelardo.

Perfil de nuevo director

Ingresó a la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander en enero de 1988. Desde entonces, trabajó en el Departamento de Policía Cesar, Bloque de Búsqueda contra el cartel de Cali, Dijín e Interpol, y en la Dirección de Inteligencia.

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Es administrador policial y administrador de empresas. Cuenta con especializaciones en seguridad, Policía y sociedad del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Toulouse (Francia); especialización en gerencia de recursos humanos de la Universidad Sergio Arboleda; y especialista en seguridad de la Escuela de Posgrados de Policía. "Tiene estudios complementarios en gestión policial, direccionamiento estratégico y operacional en su paso por el SIU de la Dijín y en la Dipol; también un diplomado en ciencia política, relaciones internacionales y seguridad, en la Universidad Javeriana", señala el perfil de la Policía Nacional.

Entre sus cargos de mayor peso se encuentra la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural (DICAR), una jefatura crucial donde coordinó la protección integral del agro, combatió la minería ilegal y fortaleció de manera decidida el tejido comunitario en zonas históricamente vulnerables por el conflicto. Asimismo, asumió la comandancia de la Región de Policía Número 3, liderando los planes institucionales de convivencia y orden público en los departamentos del Eje Cafetero.