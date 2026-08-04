La llegada de las ballenas jorobadas convierte al Pacífico colombiano en un gran atractivo turístico

Sin duda alguna, el Pacífico colombiano es uno de los lugares más emblemáticos del país por su belleza y su cultura. El turismo, es una de las grandes apuestas en este territorio.

La naturaleza, juega un papel crucial para ello. Entre julio y octubre, el Pacífico colombiano concentra una de las temporadas más importantes, la llegada de las ballenas jorobadas, un avistamiento que se convirtió en un pilar fundamental para el ecoturismo.

Durante estos meses, los cetáceos migran desde aguas australes hacia la costa colombiana, donde encuentran condiciones adecuadas para reproducirse, dar a luz y permanecer junto a sus crías.

¿Cuáles son los destinos para ver ballenas jorobadas en el Pacífico colombiano?

Nuquí, Bahía Solano y los Parques Nacionales Naturales Utría, Gorgona y Uramba Bahía Málaga figuran entre los principales destinos para quienes buscan presenciar este fenómeno natural.

Lea aquí: Consejo de Estado suspende nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz

La temporada se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de la región, al reunir visitantes interesados en el avistamiento responsable de estas especies.

Durante 2025, Nuquí y Bahía Solano registraron conjuntamente poco más de 280 ingresos de visitantes extranjeros, lo que representó un crecimiento del 35 % frente a los resultados alcanzados en 2024. Este comportamiento refleja el interés que despierta la temporada de ballenas entre los viajeros internacionales.

En los parques nacionales naturales Utría y Gorgona también se evidenció un aumento en la afluencia de visitantes. A lo largo de 2025 recibieron más de 14.500 personas, un incremento del 5,7 % en comparación con el año anterior. De ese total, 9.317 ingresos se concentraron entre julio y octubre, periodo que representó el 63 % del movimiento anual de ambos parques.

Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de ANATO, destacó el impacto de esta actividad para el turismo y las comunidades locales. “Esta experiencia permite mostrar la riqueza natural de Colombia y, al mismo tiempo, generar oportunidades para las comunidades de los destinos. Las Agencias de Viajes cumplen un papel fundamental al integrar los servicios, orientar al viajero y promover una visita responsable, segura y articulada con prestadores formales”, afirmó.