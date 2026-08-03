Excombatientes en Putumayo piden a De la Espriella mantener proceso de paz

Excombatientes integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano que se encuentran en proceso de reintegración y transición a la vida civil enviaron una carta al presidente electo, Abelardo de la Espriella, en la que lo invitan a dialogar y visitar la Zona de Ubicación Temporal ubicada en la vereda Betania, en Valle del Guamuez, Putumayo.



En la comunicación, dirigida al próximo jefe de Estado, los 99 firmantes aseguraron que su decisión de abandonar las armas es “irreversible” y solicitaron que el nuevo Gobierno dé continuidad y garantías al proceso que adelantan junto con sus familias y las comunidades de la región.



“Nos desmovilizamos, cumplimos con la dejación de armas y dotaciones, dimos un paso decisivo hacia la legalidad”, señalaron los integrantes del colectivo, quienes afirmaron que actualmente buscan avanzar en educación, reunificación familiar y reconciliación con las comunidades.



Según los firmantes, la transición hacia la vida civil requiere inversión social, proyectos productivos, oportunidades de formación y alternativas de empleo, especialmente para los jóvenes.

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“Entendemos que la vía de la violencia nunca será la solución para transformar a Colombia. La verdadera lucha por el bien común se construye en paz”, indicaron.



Los integrantes de la Coordinadora reconocieron además que su tránsito hacia la vida civil no ha sido sencillo y pidieron al Gobierno entrante abrir espacios de diálogo para evitar que quienes pertenecieron a grupos armados sean excluidos de los procesos de construcción de paz.



En ese contexto, extendieron una invitación a de la Espriella para que visite el territorio y conozca directamente los avances y dificultades del proceso. “Lo invitamos cordialmente a visitar nuestro territorio, compartir con nosotros y la comunidad, y dialogar respetuosamente para que conozca de primera mano los avances y retos”, expresaron.



Los firmantes cerraron la carta asegurando que se mantienen “firmes con la paz, la legalidad y el desarrollo” y a la espera de que el Gobierno entrante defina las garantías y el tratamiento que dará al proceso de transición que actualmente adelantan en Putumayo.

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