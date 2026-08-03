¿Dónde retirar dinero de Nequi tras separarse de Bancolombia?

Nequi será una entidad independiente a partir del 1 de septiembre de 2026. Esto significa que tendrá una separación operativa y jurídica de Bancolombia, una decisión estratégica impulsada por el notable crecimiento de la entidad en Colombia.

Cabe recordar que Nequi nació en 2016 como una apuesta digital del Grupo Cibest (conglomerado al que pertenece junto a Bancolombia) para ofrecer servicios financieros a través de una billetera digital dirigida a usuarios que utilizan el celular como su principal herramienta financiera.

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Con el paso del tiempo, Nequi fue creciendo hasta convertirse en una de las plataformas digitales con mayor tráfico y número de usuarios en el país, además de competir con otras compañías del sector.

Este crecimiento permitió avanzar hacia un modelo de mayor autonomía, que empezará a hacerse efectivo en los próximos días bajo la figura de Nequi S.A. Compañía de Financiamiento. Además, la entidad contará con una hoja de ruta que contempla finalizar la separación legal y tecnológica dentro del holding.

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¿Se podrá retirar dinero de Nequi en cajeros de Bancolombia?

Una de las preguntas que surge entre los clientes de la entidad es si, ahora con su independencia, podrán seguir retirando dinero en los cajeros de Bancolombia o si será necesario establecer alianzas con otras compañías financieras para realizar esta operación.

Ante esta duda, Nequi respondió que los retiros de dinero continuarán funcionando de manera habitual y sin costo en los cajeros automáticos de Bancolombia, debido a que la separación corporativa no implica cambios en este servicio.

Tampoco se modificarán los envíos de dinero, las recargas, la recepción de recursos mediante PSE, la solicitud de créditos ni los canales de atención al cliente.

La compañía pasará a ser una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia y los depósitos de los usuarios contarán con el respaldo del seguro de depósitos de Fogafín. También continuará haciendo parte del Grupo Cibest, antes Grupo Bancolombia.

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La empresa aprovechó el anuncio para advertir sobre posibles intentos de fraude relacionados con este proceso. Señaló que los usuarios no deben realizar ningún trámite ni suministrar información financiera o personal a través de llamadas, mensajes, terceros o enlaces externos, ya que todas las comunicaciones serán únicamente informativas y se realizarán mediante la aplicación, el correo oficial y sus canales institucionales.

Nequi recordó que nunca solicitará claves, datos financieros o información personal para completar esta transición y recomendó verificar cualquier comunicación sospechosa directamente a través de su página web, la aplicación o la línea oficial de servicio.

Para resolver inquietudes sobre el inicio de operaciones como compañía de financiamiento, la entidad habilitó un micrositio con preguntas frecuentes y mantendrá disponibles sus canales habituales de atención, incluida la línea telefónica, el botón de ayuda dentro de la aplicación y sus redes sociales oficiales.

Con información de El Colombiano.

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