Corte documentó reuniones privadas entre Arizabaleta y abogado de Petro

Al menos tres reuniones privadas sostuvo Gloria Elena Arizabaleta con Alejandro Carranza, abogado del saliente presidente Gustavo Petro, mientras la excongresista presidía la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara y participaba en procesos que se adelantaban contra el mandatario, según documentó la Corte Suprema de Justicia.



Los encuentros se produjeron entre finales de 2025 y junio de 2026 en restaurantes y en la residencia de Arizabaleta. En entrevista con Blu Radio, Carranza reconoció las reuniones y admitió que encontrarse en la casa de una congresista que intervenía en investigaciones contra su cliente no correspondía a una situación habitual.



“No, me parece que no es lo normal”, respondió el abogado, aunque explicó que asistió porque consideraba que debía escuchar los planteamientos de Arizabaleta.



El primer encuentro se habría realizado entre octubre y noviembre de 2025 durante un almuerzo en Bogotá. Carranza declaró ante la Corte que allí Arizabaleta le planteó que debía servir como un canal para acercarla al Gobierno y realizar “gestión política” frente a los procesos que cursaban contra Petro.



La segunda reunión ocurrió el 27 de enero de 2026 en la residencia de la entonces congresista, en la vía Bogotá-La Calera. Según Carranza, Arizabaleta volvió a insistir en que debía servir de “puente” o “vehículo” para acercarla al Gobierno.

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En ambos encuentros estuvo Jairo Fabián Corzo, secretario de la Comisión de Investigación y Acusación, quien confirmó su presencia, aunque aseguró desconocer el contenido de las conversaciones entre Carranza y Arizabaleta.



El tercer encuentro ocurrió el 8 de junio de 2026 en un restaurante de Bogotá. Según el expediente, durante la conversación Arizabaleta hizo cálculos sobre los votos que podría obtener una decisión adversa a Petro dentro de uno de los procesos de la Comisión.



Carranza declaró que la excongresista le manifestó que desde el entorno del mandatario debían buscar votos y que, eventualmente, ella podría retirar un salvamento de voto. El abogado sostuvo que consideró irregular el planteamiento y así se lo manifestó. Según su testimonio, Arizabaleta respondió que el asunto estaba en manos de ellos y que “tienen que negociar”.



Carranza aseguró en Blu Radio que fue en ese momento cuando consideró que las solicitudes habían adquirido una dimensión distinta a los acercamientos anteriores.



“Una cosa es que le digan a usted ‘hola, mi abogado favorito’, a que le digan ‘necesito que negocie porque si no los vamos a suspender’”, explicó.

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La Corte también estableció que, mientras Arizabaleta integraba el grupo de congresistas encargado de uno de los procesos contra Petro por la financiación de su campaña, le entregó a Carranza mediante una plataforma de mensajería el borrador de una decisión que se preparaba dentro de esa actuación y que planteaba no continuar con el proceso penal.



Carranza reconoció haber recibido el documento, pero aseguró que nunca se lo solicitó, no intervino en su elaboración y tampoco se lo entregó al entonces presidente. El abogado afirmó que solo posteriormente interpretó ese envío y los acercamientos anteriores como parte de una estrategia para generar cercanía con él.



Durante la entrevista también fue cuestionado por no haber denunciado los primeros acercamientos, pese a que las reuniones comenzaron varios meses antes. Carranza sostuvo que inicialmente Arizabaleta no formuló una petición concreta que, a su juicio, ameritara acudir ante las autoridades.



También reconoció que Petro no conoció previamente todos esos encuentros y sostuvo que informó al mandatario después de la reunión en la que consideró que las solicitudes se habían materializado.

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