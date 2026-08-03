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Capturan a dos presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Santander
Las autoridades les incautaron un fusil, una subametralladora, dos pistolas y una motocicleta que, al parecer, era utilizada para actividades delictivas.
Authored by
cesarmuñoz
Capturados en Rionegro, Santander.
La opinión
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Lunes, 3 de Agosto de 2026

Dos presuntos integrantes de grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) fueron capturados en flagrancia por miembros del Batallón de Infantería N°. 40 de la Quinta Brigada del Ejército, en conjunto con la Policía Nacional, en la vereda La Muzanda del municipio de Rionegro, Santander.

De acuerdo a la información entregada por las autoridades, los hombres, conocidos con los alias de García y José, presuntamente se encargaban de realizar cobros extorsivos a comerciantes, transportadores y habitantes del sector del Bajo Rionegro. Igualmente, pertenecerían al Frente Resistencia Campesina de esta estructura al margen de la ley.

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En las labores, fueron incautados un fusil Colt M4, una subametralladora Mini Uzi, dos pistolas, tres proveedores y una moto que habría sido empleada para ejecutar actividades delictivas.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.

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