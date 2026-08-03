Capturan a dos presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra en Santander

Dos presuntos integrantes de grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACS) fueron capturados en flagrancia por miembros del Batallón de Infantería N°. 40 de la Quinta Brigada del Ejército, en conjunto con la Policía Nacional, en la vereda La Muzanda del municipio de Rionegro, Santander.

De acuerdo a la información entregada por las autoridades, los hombres, conocidos con los alias de García y José, presuntamente se encargaban de realizar cobros extorsivos a comerciantes, transportadores y habitantes del sector del Bajo Rionegro. Igualmente, pertenecerían al Frente Resistencia Campesina de esta estructura al margen de la ley.

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En las labores, fueron incautados un fusil Colt M4, una subametralladora Mini Uzi, dos pistolas, tres proveedores y una moto que habría sido empleada para ejecutar actividades delictivas.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su judicialización.

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