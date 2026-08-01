Estado de alerta del volcán Puracé cambia de amarilla a naranja

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que a partir de hoy, el estado de alerta del volcán Puracé cambia a Naranja.



Esta decisión se toma con base en la evaluación integral de los parámetros monitoreados, los cuales registran cambios significativos, principalmente, en el aumento de la energía de los sismos que se localizan 1 km debajo del cráter del volcán Puracé.



La institución señaló que también se tuvieron en cuenta otro tipo de parámetros como las emisiones de ceniza y la emisión de gases a la atmósfera.



Desde el pasado 20 de julio de 2026 se ha registrado un aumento en la actividad de esta estructura volcánica. Durante este periodo se han presentado columnas de gas y ceniza de hasta 3400 m sobre la cima del volcán Puracé, alcanzando temperaturas estimadas de alrededor de 140 °C.



Estos cambios representan una alteración importante en el comportamiento del volcán Puracé y corresponden al estado de alerta Naranja definido por el SGC. En ese sentido, el SGC destacó que en el estado de alerta Naranja, la posibilidad de que el volcán haga erupción ahora es mayor, sin que esto signifique que vaya a ocurrir.

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“Invitamos a las comunidades a que no se acerquen a la parte alta de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que en cualquier momento pueden ocurrir emisiones súbitas de gases y ceniza que podrían poner en riesgo sus vidas. También hacemos un llamado a consultar las fuentes oficiales, como el SGC, las alcaldías locales y la Gobernación del Cauca, y contrastar cualquier información que llegue a través de redes sociales”, indicó Jaime Raigosa, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán del SGC.



“Desde el Servicio Geológico Colombiano, a través del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, continuaremos monitoreando 24 horas y 7 días a la semana el comportamiento del volcán y comunicaremos oportunamente cualquier cambio en su actividad”, añadió el funcionario.



La organización recordó que desde 2021 el volcán Puracé viene presentando cambios paulatinos en su actividad. Uno de los más notables fue el aumento de la actividad sísmica, ocurrido en marzo de 2022, mes en el que se registró el mayor número de sismos diarios desde que el SGC inició su monitoreo

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