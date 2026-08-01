‘Las bodegas’ ya se metieron en la campaña por contralor: Jorge Laverde

Por considerar que es blanco de una campaña sucia que se le hace en su contra desde varias bodegas digitales, el candidato al cargo de contralor general de la República, Jorge Laverde, anunció que interpondrá en las próximas horas denuncias en la Fiscalía General de la Nación.



Laverde, informó que entregó poder al abogado Ricardo Gaviria para que presente una denuncia en la Fiscalía General de la Nación por unos ataques que se estarían presentando en redes sociales y a pocos días de la elección. Dichas publicaciones le están relacionado con supuestos acosos sexuales a varias mujeres.



En el acervo que tiene el candidato Laverde, quien fue uno de los mejor calificados en el proceso que adelanta el Congreso, están pruebas de una persecución que se inició en varias cuentas de X y que son cercanos a sectores radicales.

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En lo que ha salido en las redes sociales, están entre otros algunos chats y supuestas conversaciones sobre cómo se haría la campaña para desprestigio a Laverde en su carrera por la Contraloría General.



Laverde, aseguró que está sorprendido por esa campaña que se viene adelantando y que lamenta lo que está pasando, porque él tan sólo está haciendo su trabajo para mostrarlo ante el Congreso de la República, tal y como lo hacen los otros 9 candidatos.



La elección de contralor está programada para el miércoles 12 de agosto, cuando el Congreso en pleno se reunirá para cumplir con la misma.

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