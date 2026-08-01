Las tres concentraciones que hará la oposición el 7 de agosto

Con tres concentraciones que se harán en Bogotá, Cali y Barranquilla, la dirigencia de la izquierda liderada por el Pacto Histórico recibirá el viernes 7 de agosto al nuevo presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella.



En tal sentido el excandidato presidencial y senador, Iván Cepeda, señaló que "la oposición que ejercemos y vamos a ejercer será pacífica, no violenta, organizada y responsable. El Pacto Histórico actúa en democracia y dentro de los límites de la Constitución y la ley".



Las concentraciones tendrán lugar en la Carrera 4 con calle Murillo, en Barranquilla; en Puerto Resistencia, en Cali; y en la Plaza Núñez del Capitolio Nacional, en Bogotá, donde participarán congresistas, organizaciones sociales y ciudadanos. Asimismo, dejó claro que las actividades convocadas para el día de la posesión presidencial no consistirán en marchas ni movilizaciones, sino en concentraciones públicas de carácter pacífico.



Sostuvo que la oposición fijará posición frente a las primeras decisiones del nuevo gobierno desde el mismo 7 de agosto y advirtió que ejercerá todos los mecanismos democráticos de oposición frente a iniciativas que afecten los derechos sociales, la soberanía nacional, la protección ambiental, la reforma agraria o los programas sociales.

Lea aquí:Presidente electo De la Espriella rechaza atentado terrorista contra instalaciones de la Policía en Norte de Santander

Advirtió que "cualquier decisión que viole los derechos sociales, la soberanía nacional o implique un retroceso en las conquistas alcanzadas durante estos años será claramente rechazada por nuestra bancada y por nuestro partido político".



Cepeda planteó que si el nuevo gobierno privilegia el diálogo y la concertación, encontrará disposición para construir acuerdos, "si el camino es el diálogo y la concertación, encontrará una actitud absolutamente dispuesta a eso. Pero si el camino es el autoritarismo y la imposición por la fuerza, va a contar con un formidable rechazo por parte nuestra", afirmó.

"No somos un grupo marginal. Representamos a millones de colombianos y ejerceremos una oposición democrática, pacífica y firme para defender los derechos de la ciudadanía", insistió.



También expresó su solidaridad con las víctimas de los hechos violentos y reiteró que la oposición democrática rechaza cualquier forma de terrorismo, "ni los planes, ni las acciones terroristas, ni cualquier clase de uso de la violencia puede ser justificada con propósitos políticos".

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .