Definen la fecha de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual

El próximo lunes a las 3:00 de la tarde será imputado el periodista y expresentador de televisión Jorge Alfredo Vargas, por presunto acoso sexual. Los hechos denunciados habrían ocurrido entre 2024 y 2026.

Por esas denuncias, en marzo de este año Caracol Televisión rescindió su contrato. Hizo lo mismo con Ricardo Orrego.

“Después de 20 años de trabajo para Caracol Televisión, decidimos, de común acuerdo, dar por terminada mi relación laboral con la empresa, dada la coyuntura y la posición institucional, la cual resulta entendible”, expresó en su momento el presentador.

En su pronunciamiento, divulgado a través de su cuenta de la red social X, Vargas explicó que su comportamiento siempre se rigió por los parámetros del respeto y aclaró que, si alguna persona interpretó sus actitudes de manera diferente, jamás albergó el propósito de causar daño.

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El escándalo en el canal privado mostró un panorama profundo de intimidación corporativa que, según alertó la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), no es exclusivo de esta cadena, sino que constituye un patrón sistemático documentado desde hace varios años en medios como RCN y el sistema público RTVC, promoviendo la autocensura de las víctimas.

La organización no gubernamental explicó que la impunidad frente al acoso adquiere mayor gravedad cuando los presuntos responsables ostentan posiciones de poder, referenciando de manera directa el caso de Hollman Morris, actual gerente de RTVC, quien fue denunciado por hechos ocurridos en su etapa como concejal por Lina Marcela Castillo, mujer que paradójicamente enfrenta hoy un proceso por injuria y calumnia en un escenario judicial marcado por la presencia intimidatoria de contratistas del Estado.

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