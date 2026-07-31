Procuraduría exige informe urgente sobre el deterioro ambiental del río Cesar

La Procuraduría General de la Nación estableció un plazo de cinco días hábiles para que las autoridades regionales del Cesar entreguen información detallada sobre los procesos de protección, recuperación y conservación de la cuenca del río Cesar, ante alertas de deterioro progresivo del afluente.

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El informe deberá dar cuenta de las acciones adelantadas por parte del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán y la directora general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), Adriana Margarita García Arevalo durante los periodos 2025 y 2026.



Lo anterior, como parte de “una actuación preventiva” por problemáticas diversas entre las que se detallan procesos de erosión, contaminación por vertimientos, usos del suelo y condiciones derivadas del cambio climático.



Según el Ministerio Público, la situación ambiental de la cuenca podría tener daños irreversibles que afecten la disponibilidad futura de la fuente hídrica, además de comprometer la actividad agropecuaria de la región y el equilibrio de otros ecosistemas dependientes del río.

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Dentro de la información que las autoridades regionales deberán aportar, la Procuraduría definió los “programas, proyectos y acciones” en curso o que hayan sido previamente programados en torno la problemática ambiental de la cuenca, y las decisiones administrativas o de control “frente a los hechos que podrían estar afectando la calidad del agua del río Cesar”.La Procuraduría General de la Nación estableció un plazo de cinco días hábiles para que las autoridades regionales del Cesar entreguen información detallada sobre los procesos de protección, recuperación y conservación de la cuenca del río Cesar, ante alertas de deterioro progresivo del afluente.



El informe deberá dar cuenta de las acciones adelantadas por parte del alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán y la directora general de la Corporación Autónoma Regional del Cesar (Corpocesar), Adriana Margarita García Arevalo durante los periodos 2025 y 2026.

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Lo anterior, como parte de “una actuación preventiva” por problemáticas diversas entre las que se detallan procesos de erosión, contaminación por vertimientos, usos del suelo y condiciones derivadas del cambio climático.



Según el Ministerio Público, la situación ambiental de la cuenca podría tener daños irreversibles que afecten la disponibilidad futura de la fuente hídrica, además de comprometer la actividad agropecuaria de la región y el equilibrio de otros ecosistemas dependientes del río.



Dentro de la información que las autoridades regionales deberán aportar, la Procuraduría definió los “programas, proyectos y acciones” en curso o que hayan sido previamente programados en torno la problemática ambiental de la cuenca, y las decisiones administrativas o de control “frente a los hechos que podrían estar afectando la calidad del agua del río Cesar”.

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