Gobierno de De la Espriella anuncia plan de rescate de $10 billones para la salud

Uno de los mayores retos que hereda Abelardo de La Espriella del Gobierno de Gustavo Petro es la crisis del sistema de salud: falta de medicamentos, aumento de quejas y un hueco fiscal cada vez más hondo pide pista y atención del Estado. Para ese reto, el presidente electo designó a Ana María Vesga en el Ministerio de Salud, pero, ¿cuál es el plan?

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Durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas, Iván Sánchez, portavoz del equipo de salud del presidente electo Abelardo de la Espriella, presentó un plan de rescate para el sistema de salud que prevé destinar hasta 10 billones de pesos en los primeros 90 días de gobierno.

La estrategia, dijo, busca enfrentar la emergencia humanitaria, sanear las finanzas del sector y restablecer la confianza entre los diferentes actores del sistema.

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“La primera decisión del Gobierno de Abelardo De la Espriella será poner en marcha su plan de salvamento de 90 días con la determinación de movilizar hasta los 10 billones de pesos a los que se hizo referencia en campaña y hoy son una realidad dentro del marco fiscal y presupuestal correspondiente. No será un cheque en blanco, será una inyección condicionada, priorizada, auditada y trazable”, aseguró durante el acto público.

Con información de El Colombiano.

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