¿Ya se sabe qué pasará con los hipopótamos del Magdalena Medio de Antioquia? Comitiva de India estuvo en la zona

Intensas jornada han realizado durante este semana en Puerto Triunfo, Antioquia, expertos en conservación de fauna de la India con funcionarios del Ministerio de Ambiente de Colombia y la autoridad regional Cornare, con el fin de revisar y ultimar detalles para una inminente translocación de algunos hipopótamos y la posibilidad de un santuario de conservación e investigación en esa región del Magdalena Medio.

La translocación de individuos es el traslado de animales de un lugar a otro por los seres humanos, y se divide en la reintroducción a su hábitat original, el refuerzo poblacional y la introducción a nuevas zonas.

La visita de los ambientalistas del Santuario Vantara del país del sur asiático se da luego de la polémica voz que desde el Gobierno Nacional dio indicios de un control letal para los hipopótamos del Magdalena Medio, y la respuesta del ministro de Medio Ambiente electo, Fabio Arjona, en el sentido de no realizar ese procedimiento.

Vantara, uno de los mayores centros de conservación de fauna

Vantara, cuyo nombre se traduce como “estrella del bosque”, es un complejo diseñado específicamente para el rescate y la protección de fauna en condiciones de vulnerabilidad.

El centro es gestionado por la Fundación Reliance en Jamnagar, estado de Gujarat, al oeste de la India. Se extiende sobre una superficie de más de 1.400 hectáreas, integrando tecnología de punta y hábitats diseñados para replicar las condiciones naturales de diversas especies.

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La comitiva recorrió la zona por donde circulan estos animales, los ríos y bosques tropicales que se han convertido en su hábitat. Conocieron todas las acciones que históricamente han realizado las autoridades para mitigar el impacto de esta especie invasora.

Según Cornare, se entregó a los profesionales de la Indica un reporte sobre los procedimientos practicados, como lo son la translocación, la esterilización, la inmunocastración, la educación a la población y el confinamiento de individuos.

“Seguimos trabajando de manera articulada para avanzar en todas las acciones que contribuyan a mantener el equilibrio natural y proteger la biodiversidad frente a la presencia de los hipopótamos en el territorio”, manifestó Javier Valencia González, autoridad ambiental.

Además, en la visita los profesionales de la India y los funcionarios colombiano hicieron recorridos aéreos desde Puerto Triunfo hasta Barrancabermeja para tener un panorama completo de la geografía de la zona. También hubo un espacio con el fin de compartir con las comunidades y conocer cómo se relacionan con los hipopótamos y las problemáticas que han tenido con la especie.

De acuerdo con Cornare, la presencia de esta comisión de expertos fue posible gracias a la coordinación con el Ministerio de Ambiente, el Instituto Von Humboldt y el ambientalista Nicolás Ibarguen.

Luego de conocer a detalle la situación de la especie invasora en el territorio antioqueño, los expertos de Vantara revisarán la información recolectada en campo y presentarán, en los próximos meses, propuestas de vinculación para el manejo de los hipopótamos.

Tomado de El Colombiano.

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