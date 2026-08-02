Del Banco de Talentos al nuevo gobierno: Claudia Benavides dirigirá el Ministerio de Ciencia y Tecnología

El presidente electo Abelardo de La Espriella anunció la designación de Claudia Benavides Salazar como nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, convirtiéndose en una de las integrantes del gabinete que acompañará al nuevo gobierno a partir del próximo 7 de agosto.

Según se informó, Benavides fue seleccionada entre los profesionales postulados al Banco de Talentos de la Patria Milagro, una convocatoria creada para identificar perfiles con experiencia, formación y trayectoria para ocupar cargos en el Ejecutivo.

La nueva ministra tendrá la misión de recuperar la confianza de la comunidad científica y de los investigadores, fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y promover que el conocimiento generado en el país se traduzca en soluciones para las comunidades, oportunidades para las empresas y desarrollo para las regiones.

Benavides Salazar es ingeniera industrial de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en creatividad e innovación en las organizaciones y doctora en competitividad empresarial y territorial, innovación y sostenibilidad.

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Además, cuenta con 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos, el fortalecimiento de empresas de base tecnológica, docencia universitaria y en la articulación entre la academia, el sector productivo y el Estado.

La funcionaria designada también ha trabajado en iniciativas dirigidas a emprendimientos tradicionales y digitales, así como en proyectos con enfoque de género, economía de la longevidad y bienestar humano.

Oriunda de Pasto y radicada en Manizales, ciudad donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional, Benavides participó en la convocatoria del Banco de Talentos por iniciativa propia y fue escogida por el presidente electo para liderar una de las carteras estratégicas del nuevo Gobierno.

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