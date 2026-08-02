El plan de la Dimar para enfrentar el fenómeno de El Niño en el país

A mediados del mes pasado, la Dirección General Marítima (Dimar), a través del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH), presentó el pronóstico climático para el segundo semestre de este año.

Advirtió que el fenómeno de El Niño tendrá una intensidad entre fuerte y muy fuerte, además de que continuará influyendo sobre el Caribe colombiano hasta diciembre.

Según la entidad, a lo largo de este segundo semestre predominarán condiciones más secas de lo habitual en gran parte de la región Caribe, con lluvias por debajo de los promedios históricos, aumento de las temperaturas y un mayor riesgo de incendios de cobertura vegetal.

En agosto continuarán predominando las condiciones secas. Aunque seguirán presentándose lluvias ocasionadas por ondas tropicales, estas serán menos frecuentes y más localizadas que en un año normal. Además, se prevén nuevos períodos de mareas altas en los principales puertos del Caribe colombiano.

En entrevista exclusiva, el director de la Dimar, el contraalmirante Herman León Rincón, señaló que la entidad tiene un plan frente a este fenómeno climatológico.

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¿Qué hará la DIMAR frente al caso del Fenómeno de El Niño en Colombia?

Frente a este tema, en entrevista exclusiva, el contraalmirante señaló que la entidad realizará una nueva expedición científica del buque oceanográfico ARC Simón Bolívar.

La embarcación zarpará el próximo 3 de agosto hacia el océano Pacífico para desarrollar durante tres meses una misión científica enfocada en estudiar el comportamiento climatológico.

“El equipo irá tres meses al Pacífico a medir las condiciones del océano y de la atmósfera con el buque. La mayoría de la información que tiene el mundo proviene de satélites, la cual es importante, pero lo que comprueba que lo que el satélite está diciendo de verdad es la medición que hace el buque directamente en el sitio”, explicó León Rincón.

Y agregó: “Todo eso nos va a permitir entregar una información un poco más precisa, porque ya todo el mundo está hablando del fenómeno del superniño o, por el contrario, determinar que las condiciones son normales”.

La expedición concluirá en noviembre y, según anunció el contraalmirante, durante diciembre la DIMAR entregará un informe con las conclusiones científicas sobre el comportamiento del fenómeno.

La apuesta tecnológica de la Dimar

Frente a otros temas, el director de la Dimar estableció que la entidad inició una nueva etapa enfocada en la transformación digital, el fortalecimiento de la seguridad marítima y el acompañamiento a grandes proyectos de infraestructura costera.

Explicó que ahora el objetivo de la entidad es conectar toda esa infraestructura territorial mediante tecnologías que permitan compartir información en tiempo real.

De acuerdo con el contraalmirante, la Dimar trabaja en la implementación de herramientas como blockchain para garantizar la seguridad de la información relacionada con los movimientos de los buques, sus cargas, horarios de ingreso y salida, permisos y demás procedimientos marítimos.

“Eso le da transparencia, control, seguimiento y monitoreo. Además, esa información es muy valiosa para la trazabilidad y agiliza los procesos”, afirmó el director marítimo.

El director destacó que esta estrategia permitirá integrar a todas las instituciones que intervienen en los proyectos marítimos, entre ellas ministerios, alcaldías, autoridades ambientales, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, curadurías y entidades encargadas de consultas previas.

“Por eso el trámite para las obras en El Laguito fue un gran ejemplo de eficiencia. Lo bonito es que, cuando alguien va a solicitar una concesión y otro también quiere hacerlo, le tocaría interactuar con muchas instituciones, pero a través de la DIMAR se organiza todo el proceso”, sostuvo León Rincón.

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“Siempre vigilamos, por más estrictas que sean las reglas, la defensa de lo público”.Contralmirante Herman León Rincón, director de la Dirección General Maritima (Dimar).

Vigilancia de la Dimar en el mar colombiano

En materia de seguridad marítima, el contraalmirante reveló que la DIMAR rescata aproximadamente 900 personas cada año en diferentes emergencias ocurridas en aguas colombianas. Entre estos casos se encuentran embarcaciones hundidas, pescadores desaparecidos, náufragos y accidentes de lanchas.

También destacó que durante este año el ingreso de embarcaciones ha aumentado cerca de un 25 %, mientras que Colombia continúa manteniendo altos estándares de seguridad en sus puertos.

“Al país entran y salen cerca de 17.000 buques al año y hasta ahora no se ha escuchado un accidente marítimo de gran magnitud. Llevamos cuatro años, por ejemplo, sin siniestros en Barranquilla, con el canal despejado, dragado y asegurado en toda la maniobra que implica pilotos, remolcadores y el control del tráfico marítimo”, resaltó el contraalmirante.

La lucha de la Dimar contra el narcotráfico

Frente al combate contra las organizaciones criminales, León Rincón explicó que el Gobierno nacional creó el Comité Nacional de Defensa, Protección y Seguridad Marítima y Portuaria, el cual está integrado por aproximadamente 18 entidades.

En esta estrategia participan la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), la Policía Fiscal y Aduanera, autoridades portuarias, organismos internacionales y otras instituciones encargadas de controlar la cadena logística.

León Rincón explicó que, tras el incremento de los controles contra las lanchas rápidas del narcotráfico, las organizaciones criminales comenzaron a utilizar con mayor frecuencia los contenedores y los buques comerciales para enviar droga.

“Se han encontrado casos famosos de cerámicas contaminadas. Se inventan de todo: hasta el carbón. Hay una creatividad enorme para el crimen. Hemos encontrado semisumergibles, como los que detecta la Armada Nacional, que transportan cocaína y, al mismo tiempo, aletas de tiburón desde el Pacífico.

Asimismo, indicó que las mismas organizaciones criminales participan en delitos como la minería ilegal. “Esas mismas redes participan en el tráfico de bienes culturales y en muchos otros delitos. Ya no se trata de un solo crimen, sino de empresas criminales que venden de todo lo que les genere ganancias. Incluso participan en el tráfico de personas”, afirmó León Rincón.

Finalmente, el contraalmirante aseguró que el gran objetivo de la Dimar será consolidar una autoridad marítima moderna, cercana a las regiones, apoyada en la tecnología y comprometida con la protección de los bienes públicos marítimos, la seguridad de los puertos, el desarrollo de la infraestructura costera y la promoción de una nueva cultura.