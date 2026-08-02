La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Investigan presuntas irregularidades en obras en la cárcel Peñas Blancas, en Quindío
La Procuraduría busca establecer si los datos consignados en los informes de interventoría coinciden con lo efectivamente ejecutado para la fecha de su presentación.
Authored by
valents2121
Procuraduría
Colprensa
Colprensa
Domingo, 2 de Agosto de 2026

Por posibles irregularidades en la interventoría realizada al contrato de construcción y obras complementarias en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC), Calarcá, en Quindío, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria.

El ente de control abrió investigación disciplinaria contra Germán Adolfo Perdomo Pachón, en su condición de representante legal del consorcio interventor Intercarcel ICL.

Lea aquí: El plan de la Dimar para enfrentar el fenómeno de El Niño en el país

La investigación de la Procuraduría permitió identificar que se habrían presentado informes de interventoría, al contrato de obra celebrado en 2022 entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la Unión Temporal Estructural Calarcás, que no corresponderían a los avances reales de obra.

Estas acciones se habrían realizado con el objetivo de ocultar los retrasos en la obra para la época de los hechos y la presunta existencia de pagos irregulares.

En ese sentido, la Procuraduría busca establecer si los datos consignados en los informes de interventoría coinciden con lo efectivamente ejecutado para la fecha de su presentación y si la obra se realizó conforme a los requisitos técnicos, condiciones del mercado y demás especificaciones propias de la obra contratada.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
La ciudad quedó herida, pero ‘Cúcuta’ siguió en pie, crónica de cómo ocurrió el atentado terrorista del Eln
Leonardo Favio Oliveros
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
Atentado en Cúcuta. / Foto: Carlos Ramírez-La Opinión
'Mi mamá entró y dijo: ¡nos mataron!', uno de los testimonios tras el atentado del Eln en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros
cucuteños emprendedores
cucuteños emprendedores
Sobrevivir para emprender: cómo un accidente transformó la vida de los cucuteños Jhan y Alejandra
La Opinión