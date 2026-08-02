Investigan presuntas irregularidades en obras en la cárcel Peñas Blancas, en Quindío

Por posibles irregularidades en la interventoría realizada al contrato de construcción y obras complementarias en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (EPMSC), Calarcá, en Quindío, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria.



El ente de control abrió investigación disciplinaria contra Germán Adolfo Perdomo Pachón, en su condición de representante legal del consorcio interventor Intercarcel ICL.

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La investigación de la Procuraduría permitió identificar que se habrían presentado informes de interventoría, al contrato de obra celebrado en 2022 entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC y la Unión Temporal Estructural Calarcás, que no corresponderían a los avances reales de obra.



Estas acciones se habrían realizado con el objetivo de ocultar los retrasos en la obra para la época de los hechos y la presunta existencia de pagos irregulares.



En ese sentido, la Procuraduría busca establecer si los datos consignados en los informes de interventoría coinciden con lo efectivamente ejecutado para la fecha de su presentación y si la obra se realizó conforme a los requisitos técnicos, condiciones del mercado y demás especificaciones propias de la obra contratada.

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