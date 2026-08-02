Anuncian medidas ante la calidad inviable del agua para consumo en 12 municipios

En atención a que 12 municipios del país presentan una calidad del agua inviable sanitariamente en el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (IRCA) a nivel urbano, la Procuraduría General de la Nación definió el plan de trabajo a seguir con el objetivo de sortear esta dificultad.



El ente de control indicó que los indicadores del Riesgo de la Calidad del Agua fueron obtenidos luego de recoger muestras del líquido en 1.081 municipios durante los primeros seis meses del año.



Estos resultados fueron presentados por la cartera de Vivienda en la mesa de trabajo convocada por la Delegada para la Gestión y Gobernanza Territorial.

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El estudio también reveló que 60 municipios presentan riesgo alto, 177 riesgo medio y 245 riesgo bajo en el Índice de Calidad del Agua para Consumo Humano.



“En atención a la crítica situación, la Procuraduría General de la Nación iniciará de inmediato las acciones preventivas y disciplinarias necesarias para mejorar la calidad del recurso hídrico, así como garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y oportunidad para todos los usuarios”, concluyó la Procuraduría.

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