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La estoy poniendo de mi plata: De la Espriella defiende sede presidencial alterna en Barranquilla
El mandatario electo insistió en que la sede no representa un gasto para el Estado y explicó cómo se han financiado las adecuaciones.
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cesarmuñoz
Abelardo de la Espriella, casa en Barranquilla. Foto: @deimerespinoza_ y Camilo Suárez. El Colombiano.
Colprensa
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Lunes, 3 de Agosto de 2026

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, rechazó las críticas por la adecuación de la futura sede presidencial en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, y negó que se esté construyendo un nuevo Palacio. Sin embargo, sus explicaciones dejaron al descubierto una contradicción sobre quién está financiando las obras.

Durante su habitual alocución de los domingos por la noche, De la Espriella afirmó que la edificación ya existía desde hace varios años y que únicamente se están realizando adecuaciones para cumplir con los estándares de seguridad y funcionamiento que requiere una sede de la Presidencia de la República.

“No se está construyendo un nuevo palacio, no se está levantando una Casa Blanca en el Caribe como algunos han querido hacer creer”, dijo.

Además, el mandatario electo explicó que el inmueble, ubicado dentro de la sede de la Segunda Brigada del Ejército, conserva una arquitectura neoclásica propia de edificaciones históricas de Barranquilla y aseguró que las comparaciones con la Casa Blanca obedecen únicamente a un lenguaje arquitectónico similar.

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Versiones distintas sobre los recursos

La principal controversia gira alrededor del origen de los recursos para las adecuaciones.

De la Espriella aseguró que las obras se han financiado con presupuesto propio y con aportes voluntarios de empresarios barranquilleros interesados en respaldar el proyecto porque saben que “traerá beneficios a la ciudad”.

Incluso afirmó que el mobiliario, cuyo costo estimó en 700 millones de pesos, será pagado con recursos personales y anunció que hará públicas las facturas correspondientes. “No se está gastando plata del erario público (...) El mobiliario lo estoy poniendo yo de mi propia plata”.

Sin embargo, la versión contrasta con las declaraciones entregadas la semana pasada por el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, quien señaló en una entrevista con Blu Radio que la Gobernación del Atlántico destinaría alrededor de 2.000 millones de pesos para las adecuaciones, mientras que el resto de la financiación provendría de donaciones del sector privado.

A ese panorama se suma otra revelación. Según confirmó Verano a La Silla Vacía, el empresario Christian Daes, presidente de Tecnoglass, habría aportado puertas y ventanas para la remodelación.

Hasta el momento no existe una explicación oficial que concilie ambas versiones sobre el origen de los recursos.

De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, la remodelación registra un avance cercano al 80 %. Y serían más de 400 los trabajadores que participan en las obras.

Un búnker para atender crisis de seguridad

En su intervención, De la Espriella también destacó que el complejo militar cuenta con infraestructura estratégica que, según explicó, permitirá atender situaciones de seguridad nacional.

El presidente electo aseguró que el Batallón Paraíso dispone de un búnker subterráneo construido hace varios años para la protección presidencial ante eventuales conflictos internacionales. Señaló que ese espacio albergará una sala especial desde donde se coordinarán, en tiempo real, las acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Para De la Espriella, establecer allí el despacho presidencial simboliza tanto una apuesta por la descentralización como un fortalecimiento de la estrategia de seguridad del Estado.

¿Descentralización o solo un gesto simbólico?

Más allá de las adecuaciones físicas, la decisión de despachar desde Barranquilla ha abierto un debate sobre su impacto en el funcionamiento del Ejecutivo.

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Actualmente, la mayoría de los ministerios opera en el centro de Bogotá, cerca de la Casa de Nariño, lo que facilita reuniones presenciales y coordinación inmediata entre el presidente y su gabinete. Aunque las comunicaciones virtuales permiten mantener contacto permanente, expertos consideran que se trata más de un gesto simbólico.

El politólogo Felipe Murillo explicó a EL COLOMBIANO que la iniciativa no constituye una descentralización del poder en sentido estricto, ya que no implica transferir competencias a las autoridades territoriales ni crear nuevas estructuras administrativas fuera de Bogotá.

En la misma línea, el profesor de la Universidad Javeriana y analista político Juan Sebastián Jiménez sostuvo que trasladar el despacho presidencial tiene un valor principalmente simbólico.

“La descentralización no consiste únicamente en mover las sedes del poder, sino en transferir efectivamente ese poder a las regiones”, señaló el académico, quien recordó que incluso durante el gobierno de Rafael Núñez, cuando el presidente despachó desde Cartagena, el país continuó funcionando bajo un modelo centralista, solo que desde otra ciudad.

Tomado de El Colombiano.

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