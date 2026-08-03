Defensores de la Patria, movimiento de De la Espriella ya tienen aval para partido político

Con 6 votos contra 1, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le acaba de entregar la personería jurídica al partido Defensores de la Patria, con el cual el presidente electo Abelardo De La Espriella hizo su campaña que le llevó al triunfo.



La decisión le permitirá a Defensores de la Patria tener derecho a la financiación, pero además podrá entregar avales para los candidatos que aspiren a las alcaldía, gobernaciones, concejos, asambleas y jales, en las elecciones de octubre de 2027.



Este reconocimiento jurídico al movimiento político con el que hizo campaña De La Espriella, va a tono con lo que pasó hace cuatro años, cuando el organismo electoral le dio vida política formal a Colombia Humana y Liga de Gobernantes Anticorrupción, con la cual hicieron campaña Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.



La solicitud se fundamentó en que Defensores de la Patria había demostrado en las elecciones presidenciales que tenía una votación con la cual podía acceder a tener su propia vida jurídica y política, con lo cual estuvieron de acuerdo la mayoría de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, el cual está por terminar su periodo al final de agosto.

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Desde ya el partido del presidente Abelardo De La Espriella, se convierte en la competencia más grande que tiene el Centro Democrático en la derecha colombiana, pese a que este fin de semana esa concepción ideológica fue reconsiderada por algunos sectores del uribismo durante una reunión que se hizo de evaluación y proyección del partido.



La ponencia estuvo a cargo del magistrado Alfonso Campo, quien en el documento consignó las pruebas con las cuales se demostraba que ADLE cumplía con los requisitos para tener su propio partido, y resaltó los dos resultados electorales de la primera y segunda vuelta presidencial.



Tras este aval lo próximo que vendrá para el partido Defensores de la Patria es realizar una primera convención nacional, en la cual además de definir su reglamento, también tendrán su cuadro directivo, que no podrá estar en cabeza del presidente Abelardo de la Espriella, pero sí seguramente con el senador Enrique Gómez, quien ha estado al frente de este proceso desde que se presentó la petición al CNE.

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