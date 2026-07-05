Gianni Infantino asistirá a la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

La presencia del presidente de la FIFA será uno de los principales atractivos de la ceremonia de investidura del nuevo mandatario colombiano.

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La ceremonia de posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, contará con una presencia de talla mundial. De acuerdo con información de última hora, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asistirá al acto oficial que marcará el inicio del periodo presidencial 2026-2030.

El evento se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto en la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, en una jornada que quedará para la historia al convertirse en la primera posesión presidencial que se realiza fuera de Bogotá, luego de que el Congreso aprobara el cambio de sede.

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La llegada de Infantino hace parte del grupo de delegaciones internacionales de alto nivel que acompañarán el inicio del nuevo gobierno. Su presencia le dará un importante componente deportivo y diplomático a una ceremonia que reunirá a líderes políticos y representantes de organismos internacionales.

Entre los invitados confirmados también figuran el Felipe VI, así como los presidentes Javier Milei, Daniel Noboa y José Antonio Kast, entre otros jefes de Estado y representantes internacionales.

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La confirmación de la presencia de estas delegaciones fue ratificada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien informó que la ciudad recibirá diez delegaciones internacionales encabezadas por mandatarios, diplomáticos y líderes de organismos multilaterales.

La asistencia de Gianni Infantino también refuerza la relevancia internacional que ha adquirido Cali, ciudad que será el escenario de una ceremonia inédita para la historia política del país y que, por un día, concentrará la atención de la comunidad internacional con la presencia de algunas de las figuras más influyentes del ámbito político y deportivo mundial.

Con información de El Colombiano.

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