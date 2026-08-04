Le nacen los primeros líos jurídicos a Defensores de la Patria

En lo que se puede considerar como una forma más de hacer oposición, el Pacto Histórico, enfrentará al presidente Abelardo de la Espriella, no sólo con debates de control político, sino también con una demanda que busca afectar la proyección política que tiene el nuevo mandatario de los colombianos.



Para el petrismo es necesario interponer, ante el Consejo de Estado, una demanda a la reciente creación del partido Defensores de la Patria, el cual fue creado por el presidente de la Espriella y entre otros tres de sus ministros Rodrigo Lara (Interior), Mauricio Gómez (Comercio) y Jaime Andrés Beltrán (Vivienda).



Al respecto del proceso judicial, el representante a la Cámara, Gabriel Becerra, sostuvo que “demandaremos ante el Consejo de Estado la decisión del CNE de otorgar personería jurídica a Firmes por la Patria, por desconocer la ley y la jurisprudencia vigente sobre las reglas para el reconocimiento de personerías jurídicas”.

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Indicó además el representante que “los precedentes de Colombia Humana y la Liga de Gobernantes Anticorrupción no son aplicables a este caso. En ambos, el reconocimiento respondió a la protección del derecho de oposición, una circunstancia jurídica que no existe para Firmes por la Patria. Equiparar situaciones distintas desconoce los precedentes judiciales y vulnera la seguridad jurídica”.



Precisamente esa fue una de la consideraciones que tuvo el magistrado del CNE, Alfonso Campo, para pedir que la sala votara el otorgamiento de la personería a Defensores de la Patria, porque en su concepto se repetía la misma situación del 2022.



Insistió Becerra, que esto no se trata de una decisión política., “se trata de respetar la Constitución, la ley y el Estado de derecho”.



El presidente Abelardo de la Espriella, al recibir el aval de la personería jurídica, eso le permitirá que para las elecciones de octubre del 2027 (las regionales), pueda entregar avales propios para aspirar a tener alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y hasta ediles, por su partido políticos, además del derecho a ser financiados.

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