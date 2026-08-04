María Fernanda Cabal reveló el motivo por el que De la Espriella la dejó fuera del gabinete ministerial

La exsenadora María Fernanda Cabal aseguró que no integrará el gabinete del presidente electo Abelardo de la Espriella porque, según explicó, el mandatario buscó conformar un equipo de ministros alejado de la actividad política. La excongresista sostuvo que esa decisión es compatible con el proyecto político que viene impulsando desde hace varios años y que pretende mantener vigente.

En una entrevista concedida al programa Tarde pero llego, de La FM, Cabal afirmó que recibió un mensaje claro por parte del presidente electo sobre el perfil que quería para su gabinete y explicó por qué decidió mantenerse al margen del Ejecutivo.

“No quisieron que yo estuviera en el gabinete y él mandó un mensaje que yo lo entendí y es que no quiere que sus ministros hagan política de hogar y yo no voy a dejar de hacer política”, afirmó.

Además, añadió que aceptar un cargo ministerial habría implicado hacer una pausa en sus aspiraciones políticas. “Si entro a un gobierno ahora, me tocaría dejar de lado todo el propósito que tengo”, sostuvo.

Cabal confirma que buscará la Presidencia en 2030

Durante la conversación, la excongresista dejó claro que mantiene intacta su intención de llegar a la Casa de Nariño y confirmó que trabajará con ese objetivo de cara a las elecciones presidenciales de 2030.

“Yo quiero y deseo ser presidente en el 2030. No me dejaron hace cuatro años, no me dejaron ahora competir. Yo quiero seguir porque soy coherente y tengo la razón”, aseguró.

Además, señaló que continuará fortaleciendo el liderazgo que considera haber consolidado dentro de los sectores de derecha con miras al próximo ciclo electoral.

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La opinión de Cabal sobre el Gobierno de De la Espriella

Pese a no formar parte del gabinete, Cabal manifestó que espera que la administración de Abelardo de la Espriella tenga un desempeño exitoso y respaldó la conformación del equipo ministerial anunciado hasta ahora.

“Quiero que le vaya bien a Abelardo. Hizo una campaña como outsider magistral... Su gabinete es bueno, yo no tengo quejas”.

No obstante, consideró que uno de los principales desafíos del nuevo Gobierno será construir mayorías en el Congreso de la República para sacar adelante sus iniciativas.

“La dificultad más grande que va a tener va a ser el manejo del Congreso. No es fácil para ninguno”, afirmó.

Cabal insiste en defender la identidad de derecha

La exsenadora también se refirió al debate interno que atraviesa el Centro Democrático sobre la identidad ideológica de la colectividad, una discusión que tomó fuerza tras recientes declaraciones de la senadora Paloma Valencia.

En ese contexto, Cabal reiteró que considera un error intentar desligar al partido de la derecha política y advirtió que esa postura podría generar inconformidad entre parte de sus simpatizantes.

“Si ahora anuncian que no son de derecha como si fuera una enfermedad, se están equivocando”.

Finalmente, insistió en que seguirá impulsando su proyecto político con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2030.