Las huellas del camión bomba persisten en la comunidad del barrio Tasajero

El atentado con un camión bomba registrado frente a la sede de sanidad del Comando de Policía de Norte de Santander, en la madrugada del pasado sábado 1 de agosto, dejó cuantiosos daños en viviendas, locales comerciales y vehículos, además de varias personas heridas.

La onda expansiva sigue presente en el paisaje del barrio Tasajero. Ventanas cubiertas con cartones y cortinas, techos reparados de manera provisional y bolsas llenas de escombros en las esquinas reflejan la magnitud de la explosión provocada por un camión cargado con explosivos, que sacudió a Cúcuta cuando el reloj marcaba las 3:30 de la madrugada.

En varias viviendas ubicadas a lo largo de la doble calzada que parte de la avenida Los Libertadores, cruza la avenida 2 Norte y conecta con la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), los vidrios aún crujen al paso de las personas.