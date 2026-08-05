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Las huellas del camión bomba persisten en la comunidad del barrio Tasajero
La medida de cierre de vías en el barrio Tasajero y de la avenida 2 Norte que va a Cenabastos irá hasta el próximo domingo, tras haberse cumplido con la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.
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Sitio del atentado con camión bomba en la avenida 2 Norte con Avenida Los Libertadores./Foto Orlando Carvajal/La Opinión
Orlando Carvajal - Periodista La Opinión
Orlando Carvajal
Miércoles, 5 de Agosto de 2026

El atentado con un camión bomba registrado frente a la sede de sanidad del Comando de Policía de Norte de Santander, en la madrugada del pasado sábado 1 de agosto, dejó cuantiosos daños en viviendas, locales comerciales y vehículos, además de varias personas heridas.

La onda expansiva sigue presente en el paisaje del barrio Tasajero. Ventanas cubiertas con cartones y cortinas, techos reparados de manera provisional y bolsas llenas de escombros en las esquinas reflejan la magnitud de la explosión provocada por un camión cargado con explosivos, que sacudió a Cúcuta cuando el reloj marcaba las 3:30 de la madrugada.

En varias viviendas ubicadas a lo largo de la doble calzada que parte de la avenida Los Libertadores, cruza la avenida 2 Norte y conecta con la Central de Abastos de Cúcuta (Cenabastos), los vidrios aún crujen al paso de las personas.

El ingreso y la salida del barrio Tasajero se cumple solo por la Avenida Los Libertadores/Foto: Orlando Carvajal

Letrero de Cúcuta
aguantó la explosión

El letrero con el nombre de Cúcuta, instalado durante la administración del exalcalde César Rojas en el separador vial, permanece intacto sobre su pedestal. A pocos metros de edificaciones destruidas, la estructura no sufrió daños visibles.

En una de las esquinas continúan las ruinas de la sede del banco BBVA, uno de los inmuebles que recibió de lleno la fuerza de la explosión. Ayer, operarios retiraban hierros retorcidos y fragmentos del tejado.

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En la esquina opuesta, en la avenida Los Libertadores con calle 2 Norte, los trabajadores del concesionario Ford Automarcol continuaban instalando vidrios, losas y estructuras de aluminio para reemplazar las que quedaron destruidas por la onda explosiva. La fachada principal y el costado que da hacia la avenida 2 Norte registraron daños en sus ventanales.

Una cuadra más abajo, en dirección a Cenabastos, la explosión destruyó parte del tejado del hotel que funciona en ese sector, rompió ventanales y averió muros, techos y la puerta de uno de los locales donde opera una cafetería.

Todas las calles de Tasajero permanecen cerradas hasta el próximo domingo/Foto Orlando Carvajal
La conversación sigue
siendo el atentado

Cuatro días después del atentado, los habitantes de Tasajero aún intentan recuperar la tranquilidad. Las conversaciones siguen girando alrededor de lo ocurrido aquella madrugada y muchos coinciden en que, pese a la magnitud de la explosión, el saldo pudo ser mucho más grave. El atentado dejó personas heridas y daños materiales en un radio cercano a los 150 metros, pero no cobró víctimas fatales.

María Eugenia Pinzón sostenía en sus manos varias fotografías ampliadas de los daños que sufrió su vivienda, ubicada en la avenida 20A con avenida 2 Norte. Contó a La Opinión que todavía no logra superar el impacto que le causó la explosión, la cual desprendió parte del techo de su casa y rompió los vidrios de casi todas las ventanas.

María Adelaida Jaimes, aunque reside en una calle diferente a la de la explosión, también vivió momentos de angustia. Relató que el primer estallido la hizo levantarse de la cama.

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“Yo no sabía si salir o quedarme encerrada porque decían que iba a detonar otro camión. Me encerré en el baño. Al final salí a mirar, porque uno no sabe qué hacer”.

También recordó que sus mascotas, asustadas por el estruendo, corrieron de un lado a otro dentro de la vivienda.
 

Muchas ventanas rotas se observan por todas las calles aledañas al sitio del atentado/Foto Orlando Carvajal

Piden apoyo al presidente
De la Espriella

Maritza Parra, otra residente del barrio, aseguró que la onda expansiva rompió las ventanas de su casa. “La onda expansiva pegó contra mi casa y rompió los vidrios que encontró a su paso”.

La mujer pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que una vez asuma el cargo designe a la entidad competente para atender a las familias afectadas.

“Ahí tengo en un balde todos los vidrios rotos para demostrar que sí sufrí daños, los cuales tuve que pagar de mi propio bolsillo”. Confesó que llegó a pensar en abandonar el barrio.

“Pero ya pasó esto; toca aguantarse un poquito más. Gracias a Dios no fue peor. Hubo daños en las ventanas, pero hasta ahí”, relató la mujer.

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Las afectaciones también alcanzaron a los comerciantes. El propietario del restaurante El Merkado, ubicado a cuatro cuadras del lugar de la explosión, relató que la onda expansiva reventó los vidrios del segundo piso y averió varios equipos del establecimiento, entre ellos el calentador donde exhiben los pasteles, que terminó partido.

Daños similares sufrieron los ventanales de un establecimiento de billares ubicado en la esquina de la avenida 20A.

Mientras tanto, la administración municipal continuaba ayer con el censo para establecer el número de viviendas, locales comerciales y vehículos afectados por el atentado.
 

La avenida 2 Norte , escenario del atentado, y que conduce a Cenabastos, también fue cerrada./Foto Orlando Carvajal
Encierro por la
posesión presidencial

A los daños ocasionados por el atentado se sumó otra inconformidad entre los habitantes de Tasajero: las restricciones de movilidad impuestas por el dispositivo de seguridad para la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Las calles del barrio permanecían cercadas con vallas y únicamente se permitía el ingreso y la salida por la avenida Los Libertadores. También fue restringido el paso por la doble calzada que comunica con Cenabastos.

Según relataron varios residentes, esta medida les ha generado inconvenientes adicionales, pues ya completan casi una semana con limitaciones para desplazarse.

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“Solo podemos entrar y salir por Los Libertadores. Si queremos ir a Cenabastos debemos hacerlo por La Ínsula o dar una vuelta mucho más larga para ingresar por el Anillo Vial”, comentó uno de los vecinos.

Las restricciones permanecerán hasta el domingo, como parte del esquema de seguridad dispuesto con motivo de la ceremonia de posesión presidencial.

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