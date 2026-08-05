Las huellas del camión bomba persisten en la comunidad del barrio Tasajero

Piden apoyo al presidente
De la Espriella
Maritza Parra, otra residente del barrio, aseguró que la onda expansiva rompió las ventanas de su casa. “La onda expansiva pegó contra mi casa y rompió los vidrios que encontró a su paso”.
La mujer pidió al presidente electo, Abelardo de la Espriella, que una vez asuma el cargo designe a la entidad competente para atender a las familias afectadas.
“Ahí tengo en un balde todos los vidrios rotos para demostrar que sí sufrí daños, los cuales tuve que pagar de mi propio bolsillo”. Confesó que llegó a pensar en abandonar el barrio.
“Pero ya pasó esto; toca aguantarse un poquito más. Gracias a Dios no fue peor. Hubo daños en las ventanas, pero hasta ahí”, relató la mujer.
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Las afectaciones también alcanzaron a los comerciantes. El propietario del restaurante El Merkado, ubicado a cuatro cuadras del lugar de la explosión, relató que la onda expansiva reventó los vidrios del segundo piso y averió varios equipos del establecimiento, entre ellos el calentador donde exhiben los pasteles, que terminó partido.
Daños similares sufrieron los ventanales de un establecimiento de billares ubicado en la esquina de la avenida 20A.
Mientras tanto, la administración municipal continuaba ayer con el censo para establecer el número de viviendas, locales comerciales y vehículos afectados por el atentado.