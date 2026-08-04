El fuego vuelve a golpear los bosques de Ocaña en plena temporada seca

A pesar de las advertencias de los organismos de socorro, los incendios forestales causan gran impacto en el ecosistema de los municipios de la provincia donde las autoridades ambientales activan los planes de contingencia.



Durante el pasado fin de semana las llamas consumieron 45 hectáreas de capa vegetal en la vereda Las Liscas, jurisdicción del municipio de Ocaña, afectando la fauna, flora y las fuentes hídricas.



El alcalde, Emiro Cañizares Plata, activa el Puesto de Mando Unificado y de inmediato se comunica con el Ministerio de Minas la ayuda con aeronaves ya que la candela afecta las líneas de conducción de energía hacia Aguachica, sur del departamento del Cesar.

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La conflagración se propagó rápidamente debido a las altas temperaturas, las ráfagas de vientos y la resequedad de la vegetación, condiciones que han incrementado el peligro en la región como consecuencia de la temporada de verano, indica el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, Gustavo Adolfo Paba Navarro.

