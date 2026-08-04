El fuego vuelve a golpear los bosques de Ocaña en plena temporada seca

Exhaustiva investigación
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas de la emergencia que movilizó durante varias horas a los organismos de socorro y a las entidades encargadas de la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres.
En un enérgico pronunciamiento el mandatario local solicita a los entes de control determinar las causas del incendio, ya que las quemas controladas están rotundamente prohibidas.
Indicios apunta hacia algunos labriegos de la región y solicita todo el peso de la ley debido al desastre ecológico ocasionado en la zona.
“Estaban advertidos, es inconcebible que la historia se repita año tras año en la misma jurisdicción, sin que haya un castigo ejemplar. Pido a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental y a la Fiscalía adelantar las investigaciones y que respondan por el daño ambiental”, afirma categóricamente al resaltar el apoyo de las aeronaves para extinguir el incendio de manera más eficiente.
Una brigada integrada por unas 50 personas se trasladó hacia el lugar con el fin de apagar las llamas que se propagaban peligrosamente hacia fincas vecinas.
La humareda y cenizas obliga a los moradores de la zona a usar tapabocas y tomar las precauciones ya que las ráfagas del viento son demasiadas fuertes.
“Muy triste porque el pasado viernes realizamos una reunión extraordinaria para analizar el impacto de la variabilidad climática, casualmente se ratifica la calamidad pública para afrontar la escasez de agua en algunas veredas y el fin de semana se reporta una tragedia ambiental de esa naturaleza”, indica Cañizares Plata.
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El secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, asegura sobre la sospecha de algunas personas dedicadas a las quemas controladas para emprender cultivos y al final se sale de las manos. “Se espera resultados de las investigaciones para determinar los responsables y castigarlos ejemplarmente”, puntualizó el funcionario.