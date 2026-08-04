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El fuego vuelve a golpear los bosques de Ocaña en plena temporada seca
Incendio forestal arrasa con 45 hectáreas en el sector de Las Liscas, en Ocaña.
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Con la ayuda de aeronaves se conjuran las llamas en la vereda Las Liscas de Ocaña.
Javier Sarabia Ascanio
Javier Sarabia
Martes, 4 de Agosto de 2026

A pesar de las advertencias de los organismos de socorro, los incendios forestales causan gran impacto en el ecosistema de los municipios de la provincia donde las autoridades ambientales activan los planes de contingencia.
 
Durante el pasado fin de semana las llamas consumieron 45 hectáreas de capa vegetal en la vereda Las Liscas, jurisdicción del municipio de Ocaña, afectando la fauna, flora y las fuentes hídricas.
 
El alcalde, Emiro Cañizares Plata, activa el Puesto de Mando Unificado y de inmediato se comunica con el Ministerio de Minas la ayuda con aeronaves ya que la candela afecta las líneas de conducción de energía hacia Aguachica, sur del departamento del Cesar.

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La conflagración se propagó rápidamente debido a las altas temperaturas, las ráfagas de vientos y la resequedad de la vegetación, condiciones que han incrementado el peligro en la región como consecuencia de la temporada de verano, indica el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo, Gustavo Adolfo Paba Navarro.
 

Con la ayuda de aeronaves se conjuran las llamas en la vereda Las Liscas de Ocaña.
Por aire y tierra

Mientras el Cuerpo de Bomberos Voluntarios y la Defensa Civil adelantaban labores en terreno con la elaboración de guardarrayas, por el aire actuaban operarios de la electrificadora con aparatos para sofocar las llamas debido a lo escarpado de la montaña.
 
Como resultado de las gestiones realizadas en el Puesto de Mando Unificado se contó con la participación de la empresa Isa InterColombia, que dispuso un helicóptero equipado con el sistema Bambi Bucket para apoyar las labores de control y liquidación del incendio forestal.

La aeronave hace las descargas de agua sobre los puntos críticos del incendio, fortaleciendo las acciones que de manera articulada adelantan los organismos de socorro y las entidades competentes para atender esta emergencia.

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El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ocaña, sargento Yefrey Peñaranda, hizo un llamado a los campesinos de la región para evitar los incendios ya que la capa vegetal demora mucho tiempo para recuperarse. 

Con la ayuda de aeronaves se conjuran las llamas en la vereda Las Liscas de Ocaña.

Exhaustiva investigación
 
Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer las causas de la emergencia que movilizó durante varias horas a los organismos de socorro y a las entidades encargadas de la oficina de Gestión del Riesgo y Desastres.

En un enérgico pronunciamiento el mandatario local solicita a los entes de control determinar las causas del incendio, ya que las quemas controladas están rotundamente prohibidas.
  
Indicios apunta hacia algunos labriegos de la región y solicita todo el peso de la ley debido al desastre ecológico ocasionado en la zona.
 
“Estaban advertidos, es inconcebible que la historia se repita año tras año en la misma jurisdicción, sin que haya un castigo ejemplar. Pido a la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental y a la Fiscalía adelantar las investigaciones y que respondan por el daño ambiental”, afirma categóricamente al resaltar el apoyo de las aeronaves para extinguir el incendio de manera más eficiente.

Una brigada integrada por unas 50 personas se trasladó hacia el lugar con el fin de apagar las llamas que se propagaban peligrosamente hacia fincas vecinas.
 
La humareda y cenizas obliga a los moradores de la zona a usar tapabocas y tomar las precauciones ya que las ráfagas del viento son demasiadas fuertes.

“Muy triste porque el pasado viernes realizamos una reunión extraordinaria para analizar el impacto de la variabilidad climática, casualmente se ratifica la calamidad pública para afrontar la escasez de agua en algunas veredas y el fin de semana se reporta una tragedia ambiental de esa naturaleza”, indica Cañizares Plata.

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El secretario de Gobierno, Hugo Eduardo Guerrero Bayona, asegura sobre la sospecha de algunas personas dedicadas a las quemas controladas para emprender cultivos y al final se sale de las manos. “Se espera resultados de las investigaciones para determinar los responsables y castigarlos ejemplarmente”, puntualizó el funcionario.

Con la ayuda de aeronaves se conjuran las llamas en la vereda Las Liscas de Ocaña.

 

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