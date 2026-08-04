Autoridades ofrecen nuevos anuncios sobre el puente Francisco de Paula Santander, en Cúcuta

Luego de tres meses de recuperación, las autoridades venezolanas entregaron nueva información sobre los avances en las obras del puente internacional Francisco de Paula Santander. De acuerdo con Mauricio Rodríguez, viceministro para América Latina, las labores en esta estructura ya culminaron y actualmente solo faltan detalles de aseguramiento.

Según afirmó el viceministro, el puente ya fue abierto para los peatones y se espera que a partir de mañana se habilite para vehículos livianos, como carros y motocicletas.

“La semana pasada se hicieron pruebas con camiones de carga pesada para garantizar el funcionamiento del puente. El paso de estos últimos vehículos será de forma paulatina, empezando por el transporte público”, agregó Rodríguez.

En su visita de inspección, el viceministro también recalcó que esta fue una obra liderada por el Ministerio de Transporte de Venezuela y aseguró que el proyecto ya estaba elaborado desde antes, pero las lluvias aceleraron las labores.

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De acuerdo con sus palabras, estas obras facilitarán el tránsito de las miles de personas que a diario pasan por allí. También comentó que dichos trabajos permitieron corregir el desvío que tenía el río Táchira hacia el margen derecho del puente y que afectaba el talud de la estructura.

Además, Rodríguez sostuvo que el día de ayer se inspeccionó esta estructura, así como los demás puentes fronterizos entre Táchira y Cúcuta.



Detalles de la obra

Aparte de la canalización del río, los trabajos en la primera fase incluyeron el levantamiento de un muro de contención escalonado para proteger la losa que cedió del lado venezolano, así como la construcción de una protección para la losa que ahora está siendo asfaltada.