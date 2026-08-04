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Autoridades ofrecen nuevos anuncios sobre el puente Francisco de Paula Santander, en Cúcuta
A partir de mañana es probable que se permita el paso de vehículos livianos por el puente.
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Viceministro para America Latina de Venezuela - Cúcuta.
La opinión
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Martes, 4 de Agosto de 2026

Luego de tres meses de recuperación, las autoridades venezolanas entregaron nueva información sobre los avances en las obras del puente internacional Francisco de Paula Santander. De acuerdo con Mauricio Rodríguez, viceministro para América Latina, las labores en esta estructura ya culminaron y actualmente solo faltan detalles de aseguramiento.

Según afirmó el viceministro, el puente ya fue abierto para los peatones y se espera que a partir de mañana se habilite para vehículos livianos, como carros y motocicletas.

“La semana pasada se hicieron pruebas con camiones de carga pesada para garantizar el funcionamiento del puente. El paso de estos últimos vehículos será de forma paulatina, empezando por el transporte público”, agregó Rodríguez.

En su visita de inspección, el viceministro también recalcó que esta fue una obra liderada por el Ministerio de Transporte de Venezuela y aseguró que el proyecto ya estaba elaborado desde antes, pero las lluvias aceleraron las labores.

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De acuerdo con sus palabras, estas obras facilitarán el tránsito de las miles de personas que a diario pasan por allí. También comentó que dichos trabajos permitieron corregir el desvío que tenía el río Táchira hacia el margen derecho del puente y que afectaba el talud de la estructura.

Además, Rodríguez sostuvo que el día de ayer se inspeccionó esta estructura, así como los demás puentes fronterizos entre Táchira y Cúcuta.
 
Detalles de la obra 

Aparte de la canalización del río, los trabajos en la primera fase incluyeron el levantamiento de un muro de contención escalonado para proteger la losa que cedió del lado venezolano, así como la construcción de una protección para la losa que ahora está siendo asfaltada.

Recuperaciones puente Ureña.

Según información suministrada por las autoridades, estas obras iniciaron luego de que las fuertes lluvias registradas en el mes de abril causaran daños en uno de los pilotes del lado venezolano, que habría sido socavado por la creciente del río Táchira.

Igualmente, en el mes de mayo se reportó que el puente presentaba un avance progresivo de los procesos de erosión y socavación, especialmente en las pilas 6, 8 y 9, así como en el estribo ubicado en el costado venezolano.

Estos fenómenos, asociados a la dinámica del río Táchira, generaron la exposición de la cimentación profunda, el deterioro del talud de acceso y afectaciones en el aproche, lo que comprometía considerablemente la estabilidad estructural del puente.

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Frente a ello, el Ministerio de Transporte del vecino país decidió trasladar maquinaria pesada al municipio de Pedro María Ureña con el fin de iniciar los trabajos de dragado del río Táchira, encauzamiento de la corriente y adecuación del terreno.

Esas labores, según se conoció, también contemplaron la construcción de gaviones de protección hidráulica y obras para evitar el socavamiento del terreno, con el objetivo de proteger las bases del puente y avanzar en su recuperación.
De manera paralela, las autoridades de ambos países anunciaron la suspensión total del tránsito vehicular para permitir las labores de recuperación.

Peatones pueden pasar por el puente Francisco desde la semana pasada sin restricciones.

En el caso de Colombia, la medida quedó oficializada mediante la Resolución 1592 del 2 de mayo de 2026 del Instituto Nacional de Vías (Invías), que autorizó el cierre total del paso mientras se superaban las condiciones de riesgo mencionadas.

Adicionalmente, hasta la semana pasada el tránsito peatonal permaneció habilitado en tres franjas horarias: entre las 5:00 y las 8:00 de la mañana, de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y de 5:00 a 7:00 de la noche, horarios correspondientes a Colombia.

Medidas por parte de la alcaldía de Cúcuta

Aunque desde un principio la Alcaldía de Cúcuta descartó la presencia de afectaciones estructurales en el lado colombiano, la administración sí realizó ajustes en el transporte escolar fronterizo como consecuencia del cierre del puente internacional.

Así pues, el punto de partida de las rutas para varias instituciones educativas fue trasladado al Puente Internacional Atanasio Girardot (Tienditas), con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio y el bienestar de los estudiantes.

Canalización del río Táchira

Entre las instituciones incluidas en dicha medida se encontraban el INEM, la Institución Técnica Mercedes Ábrego, el Colegio Simón Bolívar y la Institución Educativa Misael Pastrana Borrero.

Ciudadanía manifestó su inconformidad

 Estas diferentes situaciones generaron inconformidad entre los ciudadanos colombianos y venezolanos que a diario transitaban por el puente. Algunas de las quejas más recurrentes de la población se centraban en las pérdidas económicas que esto ocasionaba, la necesidad de caminar largos trayectos bajo el sol y la dificultad para realizar todas sus diligencias durante el día.

Ante el reciente escenario de reapertura, la comunidad recibe la noticia con optimismo y pide que haya celeridad en la habilitación del paso de vehículos para que puedan superarse las situaciones antes mencionadas.

Fotos: Carlos Ramírez - La Opinión

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