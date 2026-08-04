Tras una semana de críticas, Federico Abadía se reivindicó y fue la figura del Cúcuta Deportivo ante Bucaramanga

Federico Abadía revertió su actuación y terminó como la gran figura del Cúcuta Deportivo en el empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, la noche del lunes, en el clásico del Oriente disputado en el estadio Américo Montanini, en el marco de la fecha 3.

El arquero argentino, elegido hombre del partido, venía de tener una presentación muy cuestionable en Manizales donde recibió cinco goles, pero respondió a las críticas y cuando más se requería de su trabajo luego de la expulsión de Mauricio Duarte (55’).

Lea aquí: Camila Osorio venció a Stefanini y se instaló en la segunda ronda del WTA 1000 de Canadá

“Veníamos a una cancha difícil, son partidos aparte. Pudimos sumar, era muy difícil, lo tuvimos para ganar, pero sumamos un buen punto. Con uno menos, el rival se vino y costó, pero el equipo respondió bien e hicimos un gran esfuerzo”, comentó el guardameta.