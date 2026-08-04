La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Tras una semana de críticas, Federico Abadía se reivindicó y fue la figura del Cúcuta Deportivo ante Bucaramanga
El guardameta, tras la expulsión de Mauricio Duarte, sostuvo el empate 1-1 del Cúcuta Deportivo en el clásico del Oriente colombiano, celebrado en el estadio Américo Montanini.
Authored by
gcontreras
Federico Abadía, arquero del Cúcuta Deportivo.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Martes, 4 de Agosto de 2026

Federico Abadía revertió su actuación y terminó como la gran figura del Cúcuta Deportivo en el empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, la noche del lunes, en el clásico del Oriente disputado en el estadio Américo Montanini, en el marco de la fecha 3.

El arquero argentino, elegido hombre del partido, venía de tener una presentación muy cuestionable en Manizales donde recibió cinco goles, pero respondió a las críticas y cuando más se requería de su trabajo luego de la expulsión de Mauricio Duarte (55’).

Lea aquí: Camila Osorio venció a Stefanini y se instaló en la segunda ronda del WTA 1000 de Canadá

“Veníamos a una cancha difícil, son partidos aparte. Pudimos sumar, era muy difícil, lo tuvimos para ganar, pero sumamos un buen punto. Con uno menos, el rival se vino y costó, pero el equipo respondió bien e hicimos un gran esfuerzo”, comentó el guardameta.

El fronterizo se fue arriba por intermedio de su goleador Jaime Peralta (13’) y rápidamente fue igualado con tanto de Emerson Batalla (15’). Tras ello, las opciones en la primera parte fueron mínimas para el leopardo, que pudo irse abajo en el marcador de no ser por un penal atajado por el uruguayo Cristopher Fiermarin a Léider Berdugo.

En la reanudación, empezó el show de Abadía, que afrontó el segundo tiempo en la capital de Santander con la gallardía propia de estos partidos.

El guardameta inició tapándole un disparo frontal a Batalla sin dar rebote (49’), posteriormente se vio comprometido en una jugada que fue anulada, le tapó una pirueta a Fabián Sambueza (65’), un cabezazo a Luciano Pons (68’), otro tiro de Batalla en el área (74’), un remate lejano a Fredy Salazar (80’), un cabezazo cruzado de Sambueza (83’) y otro frontal (85’).

“Estos partidos son así. Teníamos que sumar, es muy importante y vital para nosotros. Queríamos ganar, no se pudo, pero nos llevamos un gran punto”, reseñó Federico.

El arquero gaucho reconoció que vivieron una semana complicada tras los señalamientos de amaño en la derrota 5-1 ante Once Caldas.

“Fue una semana dura para nosotros, hablaron muchas boludeces, muchas mentiras, nos hicimos fuertes como grupo y pudimos sumar”, aseguró el jugador de 28 años.

En la entrega de su premio como mejor jugador del duelo, el cancerbero dijo que era un reconocimiento de todo el equipo y del trabajo que hace con su preparador Ramiro Sánchez y el segundo arquero Juan David Ramírez.

Cúcuta volverá actuar el próximo sábado, en Bogotá, visitando a Fortaleza a partir de las 4:20 p.m. El motilón es último del descenso con un promedio de 0.81; lo superan por muy poco Jaguares (0.86) y Boyacá Chicó (0.88).

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion . 

Recomendados para ti
Temas del Día
Testimonios Atentado Denor
Testimonios Atentado Denor
La mirada de los sobrevivientes, el rastro del atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander
La Opinión
Los sindicatos les exigieron a las EPS y al mismo Gobierno que agilice los pagos a los Hospitales e IPS./Foto: Orlando Carvajal/La Opinión
Los sindicatos les exigieron a las EPS y al mismo Gobierno que agilice los pagos a los Hospitales e IPS./Foto: Orlando Carvajal/La Opinión
Crisis financiera de Nueva EPS y Coosalud amenaza la atención hospitalaria en Norte de Santander
Orlando Carvajal
Majo Robayo Tristancho, 2026.
Majo Robayo Tristancho, 2026.
La cucuteña Majo Robayo sumó experiencia en los campeonatos mundiales de Under Armour y US Kids
La Opinión