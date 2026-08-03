Cúcuta Deportivo aguantó en el Montanini y logró un punto ante Atlético Bucaramanga

Aguantando casi toda la segunda parte por una imprudente expulsión de Mauricio Duarte (55’), Cúcuta Deportivo logró un empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, la noche de este lunes, en el estadio Américo Monatini de la capital santandereana.

En juego válido por la fecha 3 de la Liga II-2026, los rojinegros lograron sumar un punto en un partido que tenían controlado hasta que se quedó con un hombre menos.

Jaime Andrés Peralta abrió el marcador al 13’, mientras que Emerson Batalla igualó para el local, al 15’.

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El duelo tuvo un total de 12 amonestaciones, al cuadro leopardo le anularon dos goles y en el motilón, Léider Berdugo falló un penal (28’).

Con este resultado, en parte dado por unas atajadas de Federico Abadía, el fronterizo llegó a su primer punto del semestre, pero sigue último en la tabla del descenso.

En la próxima jornada, Cúcuta visitará el estadio Metropolitano de Techo donde se enfrentará a Fortaleza el sábado 8 de agosto a las 4:20 p.m.

Peralta y Batalla celebraron antes del 15

En la alineación titular, Richard Páez sorprendió con la inclusión del defensor central nortesantandereano Leison Ochoa -en reemplazo del argentino Hernán Lópes- para hacer dupla con Diego Calcaterra. Asimismo, incluyó a los extremos Marlon Carabalí y Gustavo Torres planteando un 4-2-1-3.

Los rojinegros, ante su necesidad expresa de sumar, se plantaron en campo rival desde el comienzo y probando en los primeros minutos con disparos lejanos de Torres y el cucuteño Jaime Peralta.

El delantero, de 21 años, fue el encargado de abrir el marcador tomando un balón en el área enviado desde izquierda por Carabalí. Aunque parecía un control difícil, el espigado atacante guapeó entre los centrales y con un derechazo venció al uruguayo Cristopher Fiermarin, sobre el 13’, para celebrar haciendo el flechazo.

Peralta, con esta anotación, alcanzó su tercera ante los leopardos recordando que en el primer semestre anotó un doblete en el General Santander.

La ventaja no duró mucho. Al 15’, Fabián Sambueza envió un centro, Leonardo Flórez la bajó, Calcaterra resbaló, Ochoa intentó marcar a Lucianos Pons y con el balón picando, Emerson Batalla le ganó a Mauricio Duarte por derecha y, a borde de área chica, definió entre las piernas de Federico Abadía, quien podía achicar un poco más.

La fricción propia de un partido de esta categoría tomó un rol protagónico y las amarillas aparecían para el local con Sambueza y Carlos Romaña, mientras que para la visita Torres, Víctor Mejía y Carabalí.

La amonestación de Romaña se dio en una jugada en la que generó un penal sobre Carabalí, al cruzarle su brazo evitando una escapada. El VAR llamó al central, se decretó la falta y en el cobro, con una buena atajada del charrúa, erró Léider Berdugo justo antes de los 30’.

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Antes de finalizar la primera mitad, que en términos generales fue pareja, Sambueza tuvo un remate que salió desviado.

Expulsión de Duarte desbarató al Cúcuta

Para la se segunda parte, Páez sacó al amonestado Mejía para darle ingreso a Carlos ‘Neneco’ Rentería.

El primero en tocar la puerta fue el auriverde con un remate frontal de Batalla, que Abadía sin dar rebote.

Complicando su camino, el fronterizo sufrió la expulsión de Duarte por un codazo a Pons (55’). Minutos antes, Sebastián Támara fue amonestado.

En la jugada posterior, el equipo santandereano anotó en una jugada que fue invalidada por fuera de lugar, pero en la que se comprometió seriamente Abadía, que luego intervino para salvar su pórtico.

Tratando de componer su defensa, Páez mandó a cancha a los laterales Brayan Montaño (Carabalí) y Joao Abonía (Torres), en primera línea entró Samir Mayo (Támara) y de Lucas Ríos (Berdugo).

El elenco de Peirano empezó a recurrir a los centros desde los costados ante un fronterizo que cedió por completó la pelota.

Pons, con un cabezazo, exigió a Abadía, así como otro disparo de Batalla en el que el gaucho respondió correctamente.

Bucaramanga fue al frente incluyendo hombres de carácter ofensivo como Félix Charrupí, Fredy Salazar y Brandon Caicedo.

La embestida leopardo no paró y estrelló un balón al palo con un cabezazo.

El guardameta argentino tomó un rol protagónico con dos atajadas claves a Sambueza: un cabezazo a segundo palo y un tiro frontal.

Replegado completamente, Cúcuta pudo sostener el empate.

En tiempo de reposición, al 90+5’, Bucaramanga tuvo anotó, pero el VAR anuló la acción por una leve mano de Pons tras remate previo de Salazar.

Durante el segundo tiempo, Peralta, el técnico Páez, Pons, Salazar e Hinestroza fueron amonestados para completar un total de 12 tarjetas.

Síntesis:

Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; José Ortiz, Carlos Romaña, José García, Fredy Hinestroza (Brandon Caicedo, 75’); Fabry Castro (Fredy Salazar, 67’), Leonardo Flórez(Aldair Zárate, 80’); Emerson Batalla, Fabián Sambueza, Aldair Gutiérrez (Félix Charrupí, 67’); Luciano Pons.

Goles: Emerson Batalla (15’) y Luciano Pons (90+5’).

DT: Pablo Peirano.

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Sebastián Támara (Samir Mayo, 68’), Leison Ochoa, Diego Calcaterra, Mauricio Duarte; Víctor Mejía (Carlos Rentería, 46’), Diego Ceballos; Leider Berdugo (Lucas Ríos, 60’), Gustavo Torres (Joao Abonía, 53’), Marlon Carabalí (Brayan Montaño, 60’), Jaime Peralta.

Gol: Jaime Peralta (13’)

Expulsión: Mauricio Duarte (55’).

DT: Richard Páez.

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