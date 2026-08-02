Tenimesistas venezolanos participan en intercambio deportivo en el Coliseo Menor

El tenis de mesa es una disciplina que ha marcado un antes y un después en Norte de Santander, donde varios jugadores han dejado huella. En la actualidad, este deporte atraviesa un proceso de fortalecimiento de su semillero, lo que ilusiona con un futuro prometedor

Desde ayer se encuentra en Cúcuta una delegación de siete tenimesistas del estado Anzoátegui (Venezuela), pertenecientes al club Spin Club, quienes permanecerán durante toda la semana en un intercambio deportivo que busca foguear a sus deportistas de cara a competencias nacionales e internacionales.

Así lo explicó el delegado y directivo del club, Wilkin Rivero, quien manifestó que, además de intercambiar conocimientos técnicos, el objetivo es estrechar lazos de amistad para que este tipo de actividades sea más frecuente entre los dos países, aprovechando su cercanía geográfica.

Rivero llegó con jugadores de las categorías U-11, U-13 y U-15, consideradas la base del desarrollo donde se forman los futuros campeones.

"El pasado mes de junio nos propusimos realizar un campamento precompetitivo de tenis de mesa en el estado Anzoátegui con jugadores de Norte de Santander, luego de verlos competir en el torneo internacional que se llevó a cabo recientemente en Caracas, cuando ocurrió el doble terremoto. Ahora hemos venido a Cúcuta para dar continuidad a ese intercambio", señaló.

Rivero explicó que esta experiencia beneficia tanto a los jugadores venezolanos como a los nortesantandereanos, con el propósito de elevar el nivel competitivo de ambas delegaciones.

"La idea de este chequeo es compartir conocimientos entre los dos equipos, intercambiar las formas de entrenar y los aspectos técnicos que cada uno práctica, para tomar lo mejor como aprendizaje. Además, es una oportunidad para que los niños tengan fogueo con deportistas de otras regiones", afirmó.

De acuerdo con el representante del Spin Club, este tipo de encuentros permite que los niños adquieran experiencia y pierdan el miedo escénico al momento de afrontar una competencia oficial.

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Es importante

"Con estos chequeos logramos elevar la motivación de los niños, fortalecer el intercambio social, que es muy importante para su formación a estas edades, y aumentar el nivel competitivo, que es lo que finalmente buscamos", remarcó Rivero.

Al referirse al nivel del tenis de mesa de Norte de Santander frente al de Venezuela, destacó el talento que existe en ambas regiones.

"Tienen un muy buen nivel en la rama femenina Sub-11, con la niña Luciana Contreras, quien es una de las mejores de Colombia en esta categoría. Eso nos ayuda a nosotros a medirnos con ella. Por ejemplo, Cúcuta tiene a la número uno de Colombia y nosotros a la número uno de Venezuela; eso eleva la competencia para las dos", expresó.

Asimismo, resaltó que "si no se tiene la oportunidad de foguearse con niños que juegan mejor, nunca se sabrá hasta dónde se puede llegar. Esa es la intención de estos intercambios", concluyó.

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