Eln se atribuye atentado contra el comando de Policía de Norte de Santander en Cúcuta

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) se atribuyó el atentado terrorista perpetrado en la madrugada del pasado 1 de agosto contra las instalaciones del comando de Policía de Norte de Santander (Denor), en Cúcuta.

La organización armada ilegal difundió un comunicado firmado por el Frente de Guerra Urbano Nacional Comandante en Jefe Camilo Torres Restrepo, en el que reivindica la acción y la enmarca como parte de su estrategia de confrontación contra la Fuerza Pública.

En el documento, el grupo insurgente asegura haber ejecutado "acciones militares" contra las instalaciones del Denor, donde funcionan el Centro de Fusión Operacional (Cefop), así como dependencias de la Dijín, Dipol y Dipan.

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En el texto, el Eln sostiene que el ataque fue ejecutado por "comandos especiales" del Frente de Guerra Urbano Nacional y afirma que empleó un vehículo acondicionado con explosivos contra el complejo policial.

Además, asegura que el atentado dejó destruido el Centro de Fusión Operacional número cinco, afectaciones en dormitorios de los uniformados, daños a varios vehículos oficiales y particulares, así como más de diez policías heridos.

El grupo también atribuyó el atentado ocurrido el 28 de julio en la vereda Puerto Lleras, en Puerto Santander, donde fue atacada con explosivos una camioneta blindada en la que se movilizaba el comandante de la estación de Policía de ese municipio.

Lo que ocurrió en Cúcuta

El atentado contra el Denor ocurrió mientras miles de personas disfrutaban de la programación de las Ferias de Cúcuta en el Malecón. A pocos kilómetros del lugar de los conciertos, un camión cargado con explosivos fue estacionado cerca del comando policial, junto al letrero de "Cúcuta", sobre la vía hacia Cenabastos.

De acuerdo con las investigaciones, tras dejar el vehículo en el sitio fueron lanzados varios artefactos explosivos artesanales contra las instalaciones policiales, antes de la detonación del camión bomba.

La explosión destruyó parte de la infraestructura del comando, afectó establecimientos comerciales y viviendas cercanas y dejó daños materiales en la zona.

El balance oficial

El director de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, confirmó que el atentado dejó 11 policías lesionados, tres de ellos con heridas de gravedad, además de tres civiles heridos.

Las autoridades informaron que el vehículo había sido acondicionado con cilindros cargados con explosivos y descartaron que el ataque hubiera sido ejecutado mediante drones.

Desde el mismo día del atentado, la Policía señaló al Eln como el principal responsable de la acción terrorista, hipótesis que ahora fue ratificada por el propio grupo armado mediante el comunicado divulgado públicamente.

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Continúan las investigaciones

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar a todos los responsables materiales e intelectuales del atentado, establecer cómo fue acondicionado el vehículo utilizado en el ataque y determinar la red de apoyo que habría facilitado la ejecución de la acción terrorista en la capital nortesantandereana.

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