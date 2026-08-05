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Richard Páez destacó la evolución y versión del Cúcuta Deportivo en el clásico
Después del 1-1 ante Atlético Bucaramanga, el director técnico Richard Páez destacó el trabajo del Cúcuta Deportivo en el Américo Montanini.
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gcontreras
Richard Páez, Cúcuta Deportivo vs. Bucaramanga 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Miércoles, 5 de Agosto de 2026

La imagen mostrada por el Cúcuta Deportivo en el estadio Américo Montanini, la noche del lunes en el empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, alienta a creer que el plantel cumplirá con el objetivo de salvar la categoría en el segundo semestre.

Ante el elenco leopardo, que venía de vencer a Millonarios en Bogotá (1-0) e igualar con Llaneros (1-1), el motilón plantó cara, jugó en campo rival y controló el partido hasta la expulsión de Mauricio Duarte, antes de los 60 minutos.

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Los dirigidos por Richard Páez tuvieron la capacidad de ir al frente y abrir el marcador con un tanto del delantero Jaime Peralta (13’), aunque rápidamente fueron empatados (Emerson Batalla, 13’). Leider Berdugo, al 28’, falló un penal que le fuera dado la ventaja al fronterizo.

Después de quedar con un hombre menos, los rojinegros hicieron todo lo posible por aguantar la igualdad y lo cumplieron, en parte, gracias a un gran trabajo del previamente cuestionado arquero Federico Abadía.

Cúcuta Deportivo

El cancerbero, señalado luego del 5-1 ante Once Caldas en Manizales, tuvo siete atajadas con destino a gol y se llevó el reconocimiento al mejor del partido.

“Fue una semana dura para nosotros, hablaron muchas boludeces, muchas mentiras, nos hicimos fuertes como grupo y pudimos sumar”, comentó el argentino.

En la segunda parte, el guardameta inició tapándole un disparo frontal a Batalla sin dar rebote (49’), posteriormente se vio comprometido en una jugada que fue anulada, le tapó una pirueta a Fabián Sambueza (65’), un cabezazo a Luciano Pons (68’), otro tiro de Batalla en el área (74’), un remate lejano a Fredy Salazar (80’), un cabezazo cruzado de Sambueza (83’) y otro frontal (84’).

En la próxima jornada, Cúcuta visitará el estadio Metropolitano de Techo donde se enfrentará a Fortaleza el sábado 8 de agosto a las 4:20 p.m. El motilón es último del descenso con un promedio de 0.81; lo superan por muy poco Jaguares (0.86) y Boyacá Chicó (0.88).

 

‘Vinimos a ganar’

En rueda de prensa, Páez señaló que el resultado en la capital santandereana es motivante para sus dirigidos por la evolución presentada luego de la aparatosa caída ante Once Caldas.

Mauricio Duarte, capitán del Cúcuta Deportivo.

 

“Vinimos a ganar el partido, pero teníamos al frente un equipo sólido y compacto. La evolución fue competir de tú a tú con Bucaramanga en su casa, demostramos que tenían que salir a jugar con una opción superior a nosotros”, expresó el venezolano.

El estratega reconoció que era un choque más complejo para el motilón comprendiendo el proceso que lleva el cuadro leopardo.

“Era un partido difícil para ambos, pero mucho más para nosotros. Este clásico era una situación límite para los dos, nos arriesgamos a cumplir con el equipo, fuimos atrevidos, estábamos jugando para ganar, creando y originando, y por ahí salieron bien las cosas”, aseguró.

El experimentado entrenador fue enfático en subrayar que quiere implantar un estilo de equipo grande.

“No quiero un equipo metido atrás para soportar embates y aprovechar en transición. Estoy sembrando una cultura a lo que estoy acostumbrado. Necesitamos más trabajo. El resultado nos ayuda a seguir creciendo por esa vía y jugar como un equipo que pretende cosas grandes y no solo la salvación de la categoría”, dijo Páez, quien está satisfecho con los refuerzos y la base que tiene.

Desde que el equipo jugó con 10 hombres, el director técnico reconoció que el duelo se inclinó, pero se cumplió con sumar. “Se jugó en un solo arco, pero ahí salió una condición a superar y era el carácter para defender. A este empate en el clásico regional creo que le sacaremos provecho para el próximo partido”.

Páez comentó que fue un partido complejo para el árbitro (12 tarjetas, 2 goles anulados y un penal), pero que el VAR hizo justicia.

Síntesis: 

Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; José Ortiz, Carlos Romaña, José García, Fredy Hinestroza (Brandon Caicedo, 75’); Fabry Castro (Fredy Salazar, 67’), Leonardo Flórez(Aldair Zárate, 80’); Emerson Batalla, Fabián Sambueza, Aldair Gutiérrez (Félix Charrupí, 67’); Luciano Pons. 

Gol: Emerson Batalla (15’).

DT: Pablo Peirano. 

Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Sebastián Támara (Samir Mayo, 68’), Leison Ochoa, Diego Calcaterra, Mauricio Duarte; Víctor Mejía (Carlos Rentería, 46’), Diego Ceballos; Leider Berdugo (Lucas Ríos, 60’), Gustavo Torres (Joao Abonía, 53’), Marlon Carabalí (Brayan Montaño, 60’), Jaime Peralta. 

Gol: Jaime Peralta (13’)

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