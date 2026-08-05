Richard Páez destacó la evolución y versión del Cúcuta Deportivo en el clásico

“Vinimos a ganar el partido, pero teníamos al frente un equipo sólido y compacto. La evolución fue competir de tú a tú con Bucaramanga en su casa, demostramos que tenían que salir a jugar con una opción superior a nosotros”, expresó el venezolano.
El estratega reconoció que era un choque más complejo para el motilón comprendiendo el proceso que lleva el cuadro leopardo.
“Era un partido difícil para ambos, pero mucho más para nosotros. Este clásico era una situación límite para los dos, nos arriesgamos a cumplir con el equipo, fuimos atrevidos, estábamos jugando para ganar, creando y originando, y por ahí salieron bien las cosas”, aseguró.
El experimentado entrenador fue enfático en subrayar que quiere implantar un estilo de equipo grande.
“No quiero un equipo metido atrás para soportar embates y aprovechar en transición. Estoy sembrando una cultura a lo que estoy acostumbrado. Necesitamos más trabajo. El resultado nos ayuda a seguir creciendo por esa vía y jugar como un equipo que pretende cosas grandes y no solo la salvación de la categoría”, dijo Páez, quien está satisfecho con los refuerzos y la base que tiene.
Desde que el equipo jugó con 10 hombres, el director técnico reconoció que el duelo se inclinó, pero se cumplió con sumar. “Se jugó en un solo arco, pero ahí salió una condición a superar y era el carácter para defender. A este empate en el clásico regional creo que le sacaremos provecho para el próximo partido”.
Páez comentó que fue un partido complejo para el árbitro (12 tarjetas, 2 goles anulados y un penal), pero que el VAR hizo justicia.
Síntesis:
Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarin; José Ortiz, Carlos Romaña, José García, Fredy Hinestroza (Brandon Caicedo, 75’); Fabry Castro (Fredy Salazar, 67’), Leonardo Flórez(Aldair Zárate, 80’); Emerson Batalla, Fabián Sambueza, Aldair Gutiérrez (Félix Charrupí, 67’); Luciano Pons.
Gol: Emerson Batalla (15’).
DT: Pablo Peirano.
Cúcuta Deportivo: Federico Abadía; Sebastián Támara (Samir Mayo, 68’), Leison Ochoa, Diego Calcaterra, Mauricio Duarte; Víctor Mejía (Carlos Rentería, 46’), Diego Ceballos; Leider Berdugo (Lucas Ríos, 60’), Gustavo Torres (Joao Abonía, 53’), Marlon Carabalí (Brayan Montaño, 60’), Jaime Peralta.
Gol: Jaime Peralta (13’)
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