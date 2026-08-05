Richard Páez destacó la evolución y versión del Cúcuta Deportivo en el clásico

La imagen mostrada por el Cúcuta Deportivo en el estadio Américo Montanini, la noche del lunes en el empate 1-1 ante Atlético Bucaramanga, alienta a creer que el plantel cumplirá con el objetivo de salvar la categoría en el segundo semestre.

Ante el elenco leopardo, que venía de vencer a Millonarios en Bogotá (1-0) e igualar con Llaneros (1-1), el motilón plantó cara, jugó en campo rival y controló el partido hasta la expulsión de Mauricio Duarte, antes de los 60 minutos.

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Los dirigidos por Richard Páez tuvieron la capacidad de ir al frente y abrir el marcador con un tanto del delantero Jaime Peralta (13’), aunque rápidamente fueron empatados (Emerson Batalla, 13’). Leider Berdugo, al 28’, falló un penal que le fuera dado la ventaja al fronterizo.

Después de quedar con un hombre menos, los rojinegros hicieron todo lo posible por aguantar la igualdad y lo cumplieron, en parte, gracias a un gran trabajo del previamente cuestionado arquero Federico Abadía.