Camila Osorio, eliminada en la segunda ronda del WTA 1000 de Canadá

La tenista cucuteña María Camila Osorio Serrano no pasó de la segunda ronda del WTA 1000 de Canadá al caer este martes ante la rusa Ekaterina Aleksandrova (19 WTA), por marcadores de 6-3, 7-6(4), en un partido que duró 1hora 44 minutos.

Era el cuarto enfrentamiento entre las ambas y el primero que pierde la raqueta número uno de Colombia, contra la europea que se sacó una espina a provechando los errores de la colombiana.

Pese a las ganas de Camila, Aleksandrova mostró seguridad y contundencia e impuso su potencia y efectividad en el servicio quedándose con la primera manga.

La colombiana Camila Osorio luchó para contrarrestar el juego de la rusa y en el segundo set, mejoró en su tenis y obligó a Aleksandrova a tener que moverse, y en un pasaje del partido emparejo el juego y todo perecía que Camila podría remontar el set y extenderlo al tercer.

No obstante, el tiebreak fue apretado, pero la europea se acomodó mejor y se quedó con la victoria.

Camila (60 WTA) cometió seis dobles faltas por 15 de Aleksandrova, y en la efectividad en el primer servicio fue del 66,2 % y del 53 % de la rusa. En los puntos de quiebre los jugadoras tuvieron 12 cada una.

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En el total de puntos ganados, la colombiana alcanzó 77 de 165, equivalente al 46,7 % mientras que la europea logró 88, con una efectividad del 53,3 %.

Tras esta participación, ahora la cucuteña, afrontará la próxima semana el WTA 1000 de Cincinnati, que se jugará en el Lindner Family Tennis Center de Ohio.

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