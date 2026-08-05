Capturan en Bucaramanga a coronel (r) condenado por el homicidio de Dimar Torres en el Catatumbo

Después de más de siete años del crimen que conmocionó al país y tras un largo proceso judicial, las autoridades capturaron en Bucaramanga al coronel retirado del Ejército Jorge Armando Pérez Amezquita, condenado a 40 años de prisión por el homicidio de Dimar Torres Arévalo, excombatiente de las Farc y firmante del Acuerdo de Paz.

La detención se produjo hacia las 6:00 de la tarde del lunes 3 de agosto, cuando investigadores del CTI de la Fiscalía Seccional Santander, con apoyo de uniformados de la Sijin de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y del Batallón de Ingenieros de Combate No. 5 Francisco José de Caldas, interceptaron al oficial retirado en plena vía pública, sobre la calle 41 entre carreras 12 y 13 del barrio García Rovira.

Los funcionarios le notificaron la orden judicial que pesaba en su contra y, tras hacer efectiva la captura, lo dejaron a disposición de la autoridad competente para que cumpla la condena impuesta por el delito de homicidio en persona protegida.

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Así fue el crimen

El proceso judicial se originó por los hechos ocurridos el 22 de abril de 2019, en la vereda Campo Alegre, zona rural del municipio de Convención, Norte de Santander.

Ese día, Dimar Torres Arévalo, quien adelantaba su proceso de reincorporación tras la firma del Acuerdo de Paz, desapareció luego de ser visto cerca de una base militar.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los habitantes del sector comenzaron a preocuparse cuando escucharon varios disparos provenientes de las inmediaciones de la instalación militar. Al notar que Dimar no aparecía, organizaron una búsqueda que culminó horas después con el hallazgo de su cuerpo sin vida.

La noticia se propagó rápidamente por la vereda y decenas de personas se dirigieron hasta la base militar para exigir explicaciones por lo ocurrido.

Cuando los investigadores del CTI llegaron al lugar para realizar la inspección judicial, encontraron una escena completamente alterada.

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Según el informe oficial, entre 100 y 150 personas permanecían en el sitio, por lo que antes de iniciar las diligencias fue necesario dialogar con la comunidad para preservar las evidencias y adelantar el trabajo de criminalística.

Uno de los testimonios clave fue el del presidente de la Junta de Acción Comunal, quien actuó como primer respondiente. Su relato permitió reconstruir parte de lo sucedido aquel día.

Además, la investigación estableció que, tras la llegada de la comunidad a la base militar, los uniformados que se encontraban allí abandonaron el lugar después de realizar disparos al aire, dejando diversos elementos y documentos que fueron recolectados e incorporados como material probatorio dentro del proceso penal.

Lo capturaron para que cumpla la condena

Con la sentencia ya en firme, el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado Itinerante de Cúcuta expidió la orden de captura que finalmente fue ejecutada en Bucaramanga, ciudad donde el coronel retirado residía actualmente.

Ahora, Jorge Armando Pérez Amezquita, de 48 años, deberá cumplir la condena de 40 años de prisión impuesta por la justicia por el homicidio de Dimar Torres Arévalo.

Tomado de Vanguardia.

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