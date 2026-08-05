¿La Parada, usada como sitio de ejecuciones? Otro joven fue asesinado en Villa del Rosario

Por segunda vez en menos de dos semanas, las polvorientas calles del sector La Playita, en La Parada (Villa del Rosario), fueron escenario de un homicidio. La víctima, un joven que fue ejecutado a disparos en medio de la oscuridad, permanece sin identificar.

Con este caso ya son tres las personas asesinadas en ese sector bajo circunstancias similares. Lo que más llama la atención de las autoridades es que ninguna de las víctimas ha podido ser identificada y tampoco era reconocida por los habitantes de la zona, lo que refuerza la hipótesis de que habrían sido llevadas hasta ese lugar únicamente para ser asesinadas.

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El hecho más reciente ocurrió en la madrugada de ayer, 4 de agosto. Hacia las 4:30 a.m., varios residentes escucharon dos detonaciones frente a una vivienda. Por temor a quedar en medio de un nuevo ataque, los vecinos decidieron permanecer dentro de sus casas.

Solo un par de horas después salieron y encontraron el cuerpo ensangrentado de un hombre, de no más de 30 años. Vestía una pantaloneta negra y una camiseta del mismo color, la cual tenía parcialmente subida sobre la cabeza, por lo que las autoridades no descartan que hubiera sido utilizada para impedirle la visión antes del crimen.

El hallazgo fue reportado a la Policía, cuyos uniformados acordonaron la zona mientras funcionarios de la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho) realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.

Hasta el cierre de esta edición, la víctima no había sido identificada. No portaba documentos de identidad y ninguno de los habitantes del sector aseguró conocerla, una situación similar a la de los dos jóvenes asesinados el pasado 23 de julio en ese mismo lugar.

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