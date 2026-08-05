¡Atención viajeros! No habrá despachos de buses entre Cúcuta y Tibú este 7 de agosto

La Cooperativa de Transportadores del Catatumbo (Cotranscat) anunció la suspensión temporal del servicio público de pasajeros entre Cúcuta y Tibú para el próximo viernes 7 de agosto.

La medida fue comunicada mediante una circular dirigida a los usuarios y al público en general, en la que la empresa informó que durante toda esa jornada no habrá despachos de vehículos por este corredor vial.

"Solamente Cotranscat ha comunicado que no va a sacar buses ese día por temas de seguridad para el Catatumbo", señaló Belkys Alejandra Forero Gélvez, gerente de la Central de Transportes de Cúcuta. La funcionaria agregó que sostendrá reuniones con las autoridades y los organismos de seguridad para evaluar eventuales medidas preventivas.

La empresa recomendó a los usuarios programar con anticipación sus desplazamientos, teniendo en cuenta que durante el viernes no habrá servicio de transporte en esta ruta.

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Según el comunicado, la operación se restablecerá con normalidad el sábado 8 de agosto, cuando volverán a realizarse los recorridos habituales entre Cúcuta y Tibú.

La suspensión del servicio se produce en medio del complejo panorama de seguridad que atraviesa el Catatumbo, una región afectada por la presencia de grupos armados ilegales y donde en los últimos meses se han registrado hechos violentos que han impactado la movilidad y el transporte.

Este 7 de agosto está prevista además la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, motivo por el cual diferentes autoridades han anunciado el fortalecimiento de los dispositivos de seguridad en varias regiones del país.

Estas son las medidas en Cúcuta para el 7 de agosto

Mediante el Decreto 257 del 4 de agosto de 2026, la Alcaldía de Cúcuta adoptó una serie de medidas especiales de movilidad y seguridad que regirán durante la jornada del 7 de agosto.

Entre ellas se encuentra el día sin carro y sin motocicleta, que se aplicará entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. del viernes 7 de agosto.

Asimismo, quedó prohibida la circulación de motocicletas con parrillero, hombre o mujer, desde las 6:00 p.m. del jueves 6 de agosto hasta las 6:00 a.m. del domingo 9 de agosto.

La medida exceptúa a los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de pasajeros, tanto colectivo como individual (taxi), urbano, metropolitano e intermunicipal, siempre que se encuentren debidamente habilitados y en operación.

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