Robo, abandono y muerte: frenética escena en el barrio El Contento, de Cúcuta

En cuestión de minutos, las calles del barrio El Contento fueron escenario de una escena digna de una película de acción, cuando un presunto robo terminó en un enfrentamiento entre los supuestos delincuentes y la Policía. Uno de los señalados asaltantes murió abatido.

Todo comenzó en la esquina de la calle 13 con avenida 11, donde dos hombres que se movilizaban en una motocicleta habrían interceptado a una mujer. Según las primeras versiones, la intimidaron con un arma de fuego y la despojaron de sus pertenencias durante la tarde de ayer, 4 de agosto.

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Tras cometer el presunto atraco, los motociclistas emprendieron la huida por la avenida 10. Sin embargo, en ese recorrido se encontraron de frente con una patrulla de la Policía. El encuentro fue inevitable y, de acuerdo con las autoridades, los ocupantes de la motocicleta habrían desenfundado un arma de fuego y disparado contra los uniformados, quienes reaccionaron para neutralizar la amenaza.

Los primeros dos disparos, al parecer, fueron realizados por los ocupantes de la moto. En respuesta, uno de los policías accionó su arma en seis oportunidades, mientras los sospechosos intentaban escapar.

El parrillero, quien vestía una camiseta blanca, un short de jean y tenis multicolor, fue quien recibió la peor parte. Varios proyectiles impactaron su cuerpo y uno de ellos le atravesó el cuello, causándole una herida mortal.

Gravemente lesionado, el joven cayó sobre el asfalto junto al casco que llevaba puesto, mientras su cómplice continuó la huida, aparentemente también herido por los disparos. El joven pasó sus últimos minutos de vida tendido en la vía.

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Un testigo relató que el herido alcanzó a sentarse, se quitó la camiseta e intentó amarrársela alrededor de las heridas para contener el sangrado. Sin embargo, vomitó sangre y finalmente se desplomó.

Los uniformados auxiliaron de inmediato a la mujer que habría sido víctima del presunto atraco y la pusieron bajo protección para que entregara su versión de lo ocurrido. Minutos después llegó una ambulancia, cuyo personal confirmó que el disparo en el cuello había sido mortal.

La zona fue acordonada y posteriormente hizo presencia la Brigada Interinstitucional de Homicidios (Brinho), encargada de realizar la inspección técnica al cadáver e iniciar las investigaciones para esclarecer lo sucedido.

Familiares del fallecido, quienes trabajan en el sector, fueron alertados de lo ocurrido y llegaron en medio del desconsuelo y las lágrimas, mientras decenas de vecinos y curiosos observaban la escena desde el perímetro de seguridad.

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