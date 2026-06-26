Petro felicita a Abelardo de la Espriella y anuncia inicio del proceso de empalme

Una "felicitaciones por que la supo hacer" le envió este viernes el presidente, Gustavo Petro, a su sucesor, Abelardo de la Espriella, sin admitir su triunfo y tras sostener una reunión con el senador Iván Cepeda, en Casa de Nariño.



"Lo que tiene que hacer Abelardo es venir aquí a recibir este gobierno, felicitaciones obviamente porque la supo hacer bien", afirmó el mandatario saliente, en las escalinatas de Casa de Nariño, junto a Cepeda, quien aseguró que lo que sigue para la oposición es "unidad total, articulación total".

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Petro aseguró que está listo para el empalme con los delegados de de la Espriella y que lo lógico es que el nuevo mandatario acuda a Casa de Gobierno como gesto de esa entrega de administración, "pero si no quiere venir no hay problema".



El mandatario se mantuvo en su "posición" crítica frente a De la Espriella y su elección, pero advirtió que como lo prometió aceptaría la decisión que arrojara el escrutinio.

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"Yo tengo mi posición, pero esa posición no va a impedir el cambio de gobierno. Tal como lo prometí, si los jueces de escrutinio lo determinan les hago caso. En el caso mío que venga a hacer el empalme y que venga a esta casa que ya está desocupada, no en sus obras de arte, como me tocó comprar a mí para llenar el hueco que dejaron", afirmó.



Frente al papel de la oposición a partir del 7 de agosto, Petro aseguró que será "legítima, parlamentaria y pacífica", y agregó que si la nueva administración "rompe" las reformas sociales que impulsó su administración será responsabilidad del nuevo gobierno.

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"Primero tranquilidad, organización; el periodo pasa a ser de organización de las mayorías de Colombia y esa organización debe dirigirse a no retroceder las reformas sociales que se aprobaron", puntualizó Petro, mientras que Cepeda aseguró que "somos un solo proyecto que está más unido y cohesionado que nunca".



El mandatario también se refirió al anuncio hecho hoy por el gobierno entrante que designó a Rodrigo Lara como ministro de Interior, al manifestarse confiado en la posibilidad de que busque establecer un acuerdo nacional.

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