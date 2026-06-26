Dejan en libertad al concejal Carlos Dueñas

Un juez de control de garantías de Cúcuta ordenó este viernes la libertad inmediata del concejal Carlos Alberto Dueñas Yaruro, quien había sido detenido en la madrugada de este miércoles, por un presunto caso de violencia intrafamiliar.

El despacho judicial resolvió negar la solicitud de medida de aseguramiento en centro de reclusión presentada por la Fiscalía, ante lo cual el ente investigador interpuso el recurso de apelación.

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Durante las audiencias realizadas entre el 24 y el 26 de junio, el juez que conoció el caso legalizó la captura en flagrancia del dirigente político y la Fiscalía formalizó el traslado del escrito de acusación mediante el procedimiento abreviado, pero el concejal no aceptó los cargos.

La defensa del político del Centro Democrático se opuso a la solicitud de detención en un centro carcelario, o propuso una medida menos gravosa. El representante de la víctima también manifestó oposición a la medida de reclusión.

Al respecto, el juez consideró que no era procedente enviarlo a la cárcel y ordenó su libertad inmediata, siempre y cuando no fuera requerido por otra autoridad.

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Su captura

El concejal fue detenido el miércoles 24 de junio, luego de verse comprometido en un presunto caso de violencia intrafamiliar, luego de la celebración del último partido de la Selección Colombia.

Al parecer, después de la 1:00 de la mañana, una patrulla que adelantaba labores de registro y control recibió un llamado de la central de radio para atender un procedimiento al interior de un conjunto residencial en el municipio de Villa del Rosario.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer que manifestó haber sido víctima de violencia intrafamiliar por parte de su esposo, a quien identificó como Carlos Alberto Dueñas Yaruro. De acuerdo con los datos preliminares, el concejal de Cúcuta, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol y bastante alterado.

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